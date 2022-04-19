ru ua
Вт, 19 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українців просять допомогти знайти чоловіка, якого під Києвом вкрали російські "орки"

Новость на русском →
Вівторок 19 квітня 2022 17:55
Українців просять допомогти знайти чоловіка, якого під Києвом вкрали російські "орки" Олександр Мальований був викрадений російськими солдатами (фото: facebook.com/tatiana.ivchenko)
Автор: Дмитрий Войналович

Українців благають допомогти у пошуках Олександра Мальованого, який в середині березня був викрадений російськими окупантами у селі Рихта Вишгородського району Київської області.

Заклик про допомогу у Facebook опублікувала подруга чоловіка Вікторія Шиліна.

"13 березня між 12 та 14 годиною в селі Рихта Київської області російськими військовими було викрадено цивільного - Мальованого Олександра Петровича, народженого 5 квітня 1974 року. Телефон: 0971120012", - написала жінка.

Він був одягнений у чорні спортивні штани з білими смужками, синю куртку з сірим капюшоном (ORDANA).

Зріст Олександра приблизно 174 см, вага біля 90 кг, розмір ноги 42-43.

Зауважимо, що з цього села було викрадено лише Олександра. Але з сусідніх сіл також "орки" забирали деяких чоловіків.

За попередніми припущеннями місцевих жителів, полонених могли утримувати в Димері (завод Вікналенд), Іванкові та Гостомелі.

Рідні та близькі Олександра будуть вдячні за будь-яку корисну інформацію, яка зможе допомогти знайти чоловіка.

Українців просять допомогти знайти чоловіка, якого під Києвом вкрали російські &quot;орки&quot;

Олександр Мальований

Раніше ми писали, що ОХМАТДИТ потребує невідкладної допомоги кожного з нас.

Читайте РБК-Україна в Google News
нужна помошь
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ