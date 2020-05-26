ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Почути світ: маленькому Максиму терміново потрібна допомога

STYLERПотрібна допомога    26.05.2020 - 20:15
Почути світ: маленькому Максиму терміново потрібна допомога
Терміново потрібна допомога для дитини (Колаж РБК-Україна)

Батьки маленького Максима просять допомоги небайдужих громадян

Маленькому Максиму потрібна допомога небайдужих людей. У свої два роки й дев'ять місяців він повністю втратив слух. У травні 2020 року йому поставили діагноз - двостороння нейросенсорна втрата слуху 4 ступеня.

"Я перестала чути слова, тільки пульсація у вухах, гарячі сльози та біль у грудях. Ми з чоловіком не могли повірити, прийняти, змиритися. Далі 3 тижні нестерпного очікування повторного обстеження в київському інституті отоларингології. 1000 питань і жодної відповіді. Останні надії, що це помилковий діагноз, пошуки інших причин і пояснень вичерпалися 21 травня. Наше життя остаточно розділено на ДО і ПІСЛЯ. Намагаємося не впадати у відчай і рухатися далі", - розповіла мама Аліна.

Як повідомили на сторінці "ОО Розвиток Броварського району", Максиму можна допомогти та єдиний вихід – бінауральний (двостороння) кохлеарна імплантація. Вартість імпланту на першому етапі лікування 1376800,00 гривень. А на другому етапу 522000,00 гривень.

Самостійно зібрати кошти для імплантована двох вушок батькам не під силу.

"Кожна перерахована гривня додає впевненості та наближає до Максима можливості почути та розвиватися як нормальна людина. Ми розуміємо, що найбільший ворог для нас – це час, які ми не хочемо втрачати, адже саме зараз діти активно розвиваються. А попереду ще довгий шлях реабілітації, навчання, роботи з сурдопедагогом і додаткові витрати. Мріємо, як можна швидше допомогти синові "почути світ" і забезпечити гідне дитинство, розвиток і гідне майбутнє. Заздалегідь вдячні всім і кожному, хто відгукнеться", - звернулися батьки Максима до небайдужих громадян.

Почути світ: маленькому Максиму терміново потрібна допомога

Почути світ: маленькому Максиму терміново потрібна допомога

Почути світ: маленькому Максиму терміново потрібна допомога

Почути світ: маленькому Максиму терміново потрібна допомога

Почути світ: маленькому Максиму терміново потрібна допомога

Почути світ: маленькому Максиму терміново потрібна допомога

Почути світ: маленькому Максиму терміново потрібна допомога

Почути світ: маленькому Максиму терміново потрібна допомога

Почути світ: маленькому Максиму терміново потрібна допомога

Фото: Розвиток Броварського Району

Мама: Саченко Аліна Ігорівна
Номер картки приват банку:
4149 4993 4300 4642 гривні
5168 7450 1859 0163 $
5168 7450 1858 9520 €
Тел: 0977416350 Аліна

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український спортсмен впав у кому після сильної травми та потребує допомоги.

А також ми повідомляли про те, що МОЗ планує ввести коефіцієнт складності в тарифах на медпослуги.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України нужна помощь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся