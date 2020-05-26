Почути світ: маленькому Максиму терміново потрібна допомога

Терміново потрібна допомога для дитини (Колаж РБК-Україна)

Батьки маленького Максима просять допомоги небайдужих громадян

Маленькому Максиму потрібна допомога небайдужих людей. У свої два роки й дев'ять місяців він повністю втратив слух. У травні 2020 року йому поставили діагноз - двостороння нейросенсорна втрата слуху 4 ступеня.

"Я перестала чути слова, тільки пульсація у вухах, гарячі сльози та біль у грудях. Ми з чоловіком не могли повірити, прийняти, змиритися. Далі 3 тижні нестерпного очікування повторного обстеження в київському інституті отоларингології. 1000 питань і жодної відповіді. Останні надії, що це помилковий діагноз, пошуки інших причин і пояснень вичерпалися 21 травня. Наше життя остаточно розділено на ДО і ПІСЛЯ. Намагаємося не впадати у відчай і рухатися далі", - розповіла мама Аліна.

Як повідомили на сторінці "ОО Розвиток Броварського району", Максиму можна допомогти та єдиний вихід – бінауральний (двостороння) кохлеарна імплантація. Вартість імпланту на першому етапі лікування 1376800,00 гривень. А на другому етапу 522000,00 гривень.

Самостійно зібрати кошти для імплантована двох вушок батькам не під силу.

"Кожна перерахована гривня додає впевненості та наближає до Максима можливості почути та розвиватися як нормальна людина. Ми розуміємо, що найбільший ворог для нас – це час, які ми не хочемо втрачати, адже саме зараз діти активно розвиваються. А попереду ще довгий шлях реабілітації, навчання, роботи з сурдопедагогом і додаткові витрати. Мріємо, як можна швидше допомогти синові "почути світ" і забезпечити гідне дитинство, розвиток і гідне майбутнє. Заздалегідь вдячні всім і кожному, хто відгукнеться", - звернулися батьки Максима до небайдужих громадян.

Фото: Розвиток Броварського Району

Мама: Саченко Аліна Ігорівна

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Тел: 0977416350 Аліна

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український спортсмен впав у кому після сильної травми та потребує допомоги.

А також ми повідомляли про те, що МОЗ планує ввести коефіцієнт складності в тарифах на медпослуги.

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Автор: Маруся Щаслива