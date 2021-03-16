Ведуча Лідія Таран розповіла дивовижну історію дівчинки, яка 11 років бореться з раком

13-річна дівчинка з Одеси Саша Брайловська відважно бореться з важким онкологічним захворюванням - дитина вже 11 років живе з четвертою стадією раку нервової системи, але ніколи не опускає руки, всім серцем вірить у своє одужання, будує плани на майбутнє, і вражає всесвітньо відомих лікарів України.

У Саші діагностували останню стадію нейробластоми з метастазами в кістковому мозку, коли їй не було й півтора роки. З таким діагнозом виживає тільки кожен п'ятий, і медики спочатку не давали дитині шансів. Але сьогодні дівчинка майже подолала вже 5-й рецидив.

Між тим, в Україні й у світі навіть немає протоколів лікування, затверджених для п'ятого повернення хвороби.

"Це Сашка з Одеси. Вона унікальне створіння - мабуть, єдина дівчинка в світі, вже 11 років!!! - зі своїх 13 - живе з четвертою стадією раку! Таких життєлюбів і оптимістів ви навряд чи зустрічали раніше. Сашка зазнала вже стільки хімій, і обов'язково досягає черговий ремісії", - пише Таран.

Дівчинка Саша Брайловська практично все життя бореться з важким онкологічним захворюванням (фото: facebook.com/likataran)

Вона зазначає, що кожна наступна ремісія - коротше.

"Але шанс і вихід у тому, що Саша змогла доборотись і дорости до часу, коли вже є ліки, які можуть вбити цю гідру остаточно. Те, що було неможливо ще кілька років тому - тепер, за словами лікаря - реальність", - звернула увагу ведуча ТСН.

Лідія Таран з 13-річною Сашею Брайловською (фото: facebook.com/likataran)

Зараз оголошено збір коштів на кардинально нове лікування, визнана у світі, але поки не зареєстровано в Україні. Для бажаючих допомогти дитині опубліковані реквізити:

Брайловська Альбіна Іванівна, мама (ПриватБанк)

5169 3600 0865 4331 - гривні

4731 1856 1934 7351 - євро

4731 1856 1931 7032 - долари

"І я прям дуже сильно вірю, що ми тут всі зможем зробити так, щоб цей Великдень мала вже зустріла не в Інституті раку, а на березі моря в своїй рідній Одесі, ну і щоб вітер куйовдив не перуку, а справжнє волосся!" - пише телеведуча Лідія Таран, яка три роки тому на своїх плечах носила втомлену Сашу по вулицях французької столиці - тоді журналісти у рамках благодійного спецпроекту возили дівчинку в Париж, де показували Ейфелеву вежу і Діснейленд

Три роки тому для дівчинки в період "затишшя" хвороби організували поїздку в Париж (фото: facebook.com/likataran)

Поки ж Саша чекає на результати аналізів. Маленька одеситка зізнається, що боїться, але вірить - у неї попереду ціле життя, і мріє побачити панд, а також побувати на концерті улюбленої групи.

Відео: 13-річна Саша з Одеси 11 років живе з раком 4-ї стадії