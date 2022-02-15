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Астаф'єва відкрила правду, що насправді змінило її зовнішність і життя

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Вівторок 15 лютого 2022 16:11
Астаф'єва відкрила правду, що насправді змінило її зовнішність і життя Фото: Даша Астаф'єва розповіла про спорт у житті (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Ольвія Агаркова

Даша Астаф'єва - володарка розкішних форм, яким заздрять багато жінок і захоплюються чоловіки. Співачка не раз говорила, що її фігура - це не тільки генетика, а й робота над собою і своїм тілом.

І ось, Даша вирішила показати в Instagram, як ударно займається в спортзалі, і які вправи виконує на тренуванні.

Даша зізналася, що відкрила для себе спорт після 30-ти, але тепер не уявляє життя без активностей.

"Вибираючи порятунок, нехай спорт завжди буде в пріоритеті! Я, як людина, яка відкрила для себе його після тридцяти, зараз зовсім не уявляю життя без", - запевнила вона.

Вона впевнена - спорт настільки багатогранний, що завжди можна знайти собі заняття до душі та відшукати правильну мотивацію.

"Мені явно не вистачало перемог над своїм его, лінню і постійним поганим настроєм. У цьому місці я позбулася сумнівів і невпевненості, знайшла однодумців і головне, силу! Силу посміхатися на "ой, у мене немає часу"," ах, кожен день - це не для мене", і моє улюблене "ну з генетикою тобі пощастило", - зізналася співачка.

Також вона зазначила, що є володаркою ідеальної фігури не завдяки генетиці, а завдяки своїм зусиллям в залі.

"Розкажіть моїй генетиці, якщо я буду їсти тільки те, що хочеться, починати день з парочки келихів (хоч, часом, я і не проти), проводити основний час сидячи або лежачи. І перестаньте заводити порожні, дурні розмови з приводу моєї зовнішності", - звернулася вона до скептиків.

Астаф'єва - прихильниця йоги

Астаф'єва відкрила правду, що насправді змінило її зовнішність і життя

Даша Астаф'єва практикує йогу (instagram.com/da_astafieva)

До слова, Даша захоплюється ще і йогою. В інтерв'ю для Вuro24/7 вона розповіла, що йогу почала практикувати ще у 2010, займається через день. А заразив її своєю любов'ю до йоги екс-продюсер Юрій Нікітін.

Під час карантину і локдауна зірка займалася онлайн. А ось медитаціями артистка займається рідко. Для неї найкращий релакс і перезавантаження - прогулянка по лісі з собаками та час наодинці з собою.

"Головний показник того, що йога покращує моє самопочуття, - це здоровий сон і життя в одному ритмі з природою. Засинаю приблизно о 22:00, прокидаюся рано, до 7 ранку. Хороший глибокий сон неймовірно важливий для здоров'я і краси жінки", - зазначає вона.

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва зізналася, що порвала з нареченим після шести років відносин.

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Даша Астаф'єва
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