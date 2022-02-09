Безмозкі і непотрібні: Сніжана Єгорова визвірилася на українських дизайнерів

Зокрема від Єгорової дісталося генпродюсеру Ukrainian Fashion Week Володимиру Нечипоруку та дизайнеру Ользі Навроцькій - саме вони публічно розкритикували телеведучу після її заяв про підтримку Путіна.

Єгорова накинулась з образами на українських дизайнерів (instagram.com/snezha_egorova)

Єгорова заявила, що добре знайома з індустрією моди, неодноразово бувала на Ukrainian Fashion Week, і зараз стежить за заходом. Вона зазначила, що люди, які створюють Тиждень моди, "збирають чортів навколо цього шабаша".

"Я спостерігала за тим, у що трансформувалася цей тиждень моди. Ярмарок марнославства, якогось божевілля. Останнім часом це тупо проведення часу. Туди заходять якісь абсолютно безмозкі люди. Ніхто і звуть їх ніяк", - різко висловилася актриса.

Ведуча вважає, що організатори події та представники української модної індустрії на показах поводяться зарозуміло, але нічого з себе не представляють.

Єгорова назвала українських дизайнерів "недоробленими селюками" (instagram.com/snezha_egorova)

"Це просто тупі недороблені селюки, які приїхали, навчилися робити собі укладку, купили пару мереживних трусів і корчать з себе зірок шоубізнес. Це якісь дизайнери, якісь люди зі збитими прицілами ідентичності та сексуальної орієнтації", - схарактеризувала всіх причетних до UFW вона.

На думку Єгорової, учасники українського Тижня моди - це "велика кількість безмозких, абсолютно зайвих для суспільства, лівих і непотрібних істот".

Вона додала, що українські дизайнери - "тупо чорти, які злітаються незрозуміло для чого" і вони "летять по ресторанах на своїх мітлах і сміються, як гієни".

"Бачать морок, бруд, сміття, все те, що живе у них в душі. Вони - чорти", - резюмувала Єгорова.

З чого все почалося

В кінці січня Сніжна Єгорова відкрито заявила про підтримку президента Росії Володимира Путіна, що спровокувало скандал у мережі. Ведучу засудила дизайнер і письменниця Ольга Навроцька, актриса Римма Зюбіна, генпродюсер Ukrainian Fashion Week Володимир Нечипорук, телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк та інші.