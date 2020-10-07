ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бізнесмен Дерипаска визволив з полону українця, якого викрали пірати Нігерії

Автор: Styler

До цього пірати кілька разів погрожували розстріляти моряків

В Нігерії закінчилася історія із захопленням заручників морськими піратами. Як відомо, у травні цього року нігерійські пірати у Гвінейській затоці напали на морські судна "Ріо Мітонг" та "Джиблоо".

В результаті нападу двоє членів екіпажу були поранені, а моряки Олексій Перфільєв, Валентин Нечай і В'ячеслав Сєчін захоплені в полон.

Пірати помістили заручників в наметовий табір в джунглях неподалік від Лагосу. Родичам пірати пригрозили, що якщо не отримають викуп, то почнуть вбивати заручників. Кілька разів пірати всерйоз погрожували вивести моряків на розстріл.

За п'ять місяців полоненим довелося пережити побої, знущання, захворювання малярією. А врятувати моряків вдалося тільки після того, як їх родичі звернулися за допомогою до бізнесмена Олега Дерипаски.

Популярні новини

Дерипаска добре знає специфіку африканських країн і вже допомагав визволяти заручників. Так, у 2016 році він допоміг гвінейцям перемогти спалах вірусу Ебола, побудувавши в Західній Африці сучасний медичний центр.

Після втручання Дерипаски вдалося звільнити з полону не тільки трьох моряків, але також українця Олександра Балашова та гвінейця.

Зараз всі врятовані в безпеці, перед поверненням на Батьківщину вони проходять медичний огляд. Звільнені моряки записали відео зі словами подяки бізнесменові.

"Ми вдячні Олегу Дерипасці за наш сьогоднішній стан, самопочуття, за те, що ми тут і ми здорові. Без його втручання ми б залишилися в лісах Нігерії", - повідомив українець Балашов.

Нагадаємо, Олег Дерипаска народився в Нижегородській області, але за повідомленнями ЗМІ має українські корені. На честь свого діда, українця Тимофія Дерипаско, загиблого в Австрії у 1945 році, він побудував у місті Лаа-ан-дер-Тайя православний храм.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олег ДерипаскапленныеНигерияморяки