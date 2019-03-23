Буде наш: Поклонська заявила про наміри РФ щодо Донбасу

Наталія Поклонська заявила про намір приєднати Донбас до Росії. Колишній "прокурор" анексованого Криму, а нині депутат нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська заявила, що Донбас нібито увійде до складу Росії. Про те, коли це відбудеться і які заходи планують для цього зробити у владі РФ вона не розповіла. Фрагмент відео виступу представниці окупантів опублікований на сторінці Necro Mancer в Twitter.

#Поклонская: Донбас повернеться на свою історичну батьківщину. Я знаю про це. Адже покійні дідусі з бабусями з небес все бачать. І вас чекають. Скоро https://t.co/PZUhxlTL2L pic.twitter.com/FhCXjLhzt2 Necro Mancer (@666_mancer) 22 березня 2019 р.

Наталія Поклонська поділилася намірами РФ про приєднання Донбасу під час візиту в терористичну "ДНР".

Поклонська заявила про намір приєднати Донбас до Росії (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Донбас встане, Донбас буде процвітати. І Донбас повернеться на свою історичну батьківщину. Я знаю про це. Ось побачите, все налагодиться. І ви будете пишатися собою, тому що наші дідусі, прабабусі, бабусі, ті, які поклали своє життя за нашу батьківщину, адже вони з небес все бачать. Адже вони все це відчувають, моляться за вас і переживають. А ви ж не зрадили їх пам'ять. Тому тернистий шлях, але його треба пройти", — сказала Поклонська.

Раніше Поклонська придумала, як заробляти на "няш-мяш", і зганьбилася.

Поклонська зізналася, що краде українських дітей.