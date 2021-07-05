CEO Cosmolot Сергій Потапов: Наша мета - змінити ставлення суспільства до азартних ігор

Зазначимо, що минулого року в Україні пішли шляхом низки європейських країн і легалізували азартні ігри. Тому супутні цьому питання - відповідального і розумного підходу до гри, взаємодії геймінг-платформ з державними інститутами, досвіду інших держав - стали як ніколи раніше актуальними. Саме про це слухачам і розповів Потапов.

СЕО Cosmolot підкреслив, що після закінчення Києво-Могилянської академії довго працював айтішником, подорожував світом, і спостерігав за індустрією азартних ігор. Йому вдалося ретельно вивчити досвід передових в цьому відношенні країн.

Коли в Україні стартував процес легалізації азартних ігор, Потапов загорівся ідеєю створити в Україні онлайн-майданчик азартних ігор. Він викупив торгову марку "Космолот" і на її основі створив новий молодий бренд Cosmolot, перший серед усіх гемблінг-платформ отримав державну ліцензію. У цьому бізнесі підприємець бачить можливість втілити в життя і соціальні проекти, і персональну місію.

Змінити ставлення людей до азартних ігор, показати, що це таке ж захоплення, як комп'ютерні ігри або похід в кіно - ось головна мета Сергія Потапова.

"Я відвідував Великобританію - країну, де азартні ігри стали невід'ємною частиною національного колориту. Я бачив як ця сфера функціонує там і зрозумів, що на Британських островах вона стала потужним драйвером державної економіки, галузі інформаційних і фінансових технологій, бізнесу", - розповідає CEO Cosmolot.

Продуктовий директор Cosmolot Авінаш Пішента понад 15 років відпрацював у сфері гемблінгу, має досвід управлінської роботи в 40 гемблінг-проектах і добре знає нюанси функціонування індустрії в різних країнах. Він розповів про те, як у Великобританії впроваджують принципи відповідальної гри й борються з лудоманією.

Наприклад, там вводяться обмеження за віком, блокуються акаунти гравців із залежністю, створена система ідентифікації відвідувачів. У 2005 році англійці розробили і прийняли систему законів, якими регулюється гральний бізнес. Була створена профільна асоціація Industry Group for Responsible Gambling, яка формує і підтримує впровадження принципів відповідальної гри.

У Данії для кожного клієнта ігрових онлайн-платформ вводяться особисті фіксовані години відвідування і існує система персональних лімітів на депозит: гравець ще до початку гри встановлює, скільки він може витратити за певний проміжок часу. А в іншій скандинавській країні, Швеції, де легалізували азартні ігри незадовго до України, встановили суворі обмеження на рекламу гемблінг-індустрії.

СЕО Cosmolot Сергій Потапов звернув увагу слухачів ще й на те, як впливає індустрія азартних ігор на розвиток інших сфер: фінтеху, ІТ, VR, веб-дизайну.

"Я можу назвати вам не менше 5 сфер, на які безпосередньо впливає гральна індустрія. Для того ж маркетингу і реклами вона є значним драйвером розвитку: контент і наратив, способи доставки і розміщення реклами, її дизайн і зручність, загальна Механіка. Сюди ж можна віднести і UX / UI дизайн, адже простота інтерфейсу ігрових платформ - один з головних принципів успіху для майданчика, що працює в Інтернеті. Це - поле для креативних дизайнерських рішень", - підсумував бізнесмен.

Крім того, спікер підкреслив, що гемблінг-індустрія створює нові робочі місця для SEO-оптимізаторів, розробників, програмістів, тестувальників, PSP-менеджерів. Ті ж платіжні системи удосконалюються і стають більш зручними для користувача, в тому числі і завдяки гральному бізнесу, а значить геймінг-платформи впливають і на розвиток фінтеху.

Штучний інтелект і віртуальна реальність - ще одна область, де азартні ігри виступають потужним фактором драйвінгу, адже забезпечують гравцям повне занурення у віртуальний світ. Потапов зазначив, що для цього необхідна розробка високофункціонального софту, який буде безперебійно працювати при високому трафіку, при цьому для нього будуть потрібні постійні оновлення.

Гемблінг-індустрія, також, зацікавлена в розробці AI-аналізу для обчислення ігрових патернів користувачів і впровадження маркетингових стратегій для утримання клієнтів, в поліпшенні технології Fraud Management, яка дозволяє фіксувати факти шахрайства.

Інші сфери нашого життя, на думку CEO Cosmolot, потенційно тільки виграють від розвитку грального бізнесу, тому як технології штучного інтелекту впроваджуються сьогодні для підвищення продуктивності і автоматизації промислових процесів, для медичної діагностики, в галузі освіти і технології "розумного будинку", про яку чув практично кожен.

На завершення Сергій Потапов розповів, що Cosmolot запускався саме з метою стати кращою платформою азартних ігор в Україні за всіма параметрами.

"Для нас важливо нести користь країні і людям. А ще важливо зібрати сильну команду, приймати правильні рішення, йти і не згортати. Адже ми хочемо змінити ставлення українського суспільства до цієї індустрії", - резюмував він.