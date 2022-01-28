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Є два діагнози: схвильована Репяхова зробила заяву про раптову хворобу сина

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П'ятниця 28 січня 2022 18:38
Є два діагнози: схвильована Репяхова зробила заяву про раптову хворобу сина Катерина Репяхова і Віктор Павлік з сином (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Styler

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова запускає свій бізнес і поки тримає в секреті, яку саме справу вирішила відкрити. Вона в процесі вибору приміщення і юридичного оформлення документів, але плани молодої мами довелося порушити через хворобу сина Міші.

Репяхова на деякий час пропала з соцмереж, чим стурбувала підписників, пізніше в Instagram вона вирішила розповісти про причини свого зникнення.

Виявилося, що 7-місячний Міша захворів. Катерина з Віктором і малюком вирушили в приватну клініку робити дитині тест на COVID-19, а все тому, що хлопчик дуже силно хрипів, у нього був сильний кашель і температура 37.

Лікар послухав малюка і заспокоїв батьків - в легенях у дитини було чисто, а тест на COVID-19 - негативний.

"Але є набряк в носику. В результаті у нас два таких діагнозу: гостра інфекція дихальних шляхів і гострий ринфарингіт", - озвучила Катерина.

Є два діагнози: схвильована Репяхова зробила заяву про раптову хворобу сина

Є два діагнози: схвильована Репяхова зробила заяву про раптову хворобу сина

Є два діагнози: схвильована Репяхова зробила заяву про раптову хворобу сина

Є два діагнози: схвильована Репяхова зробила заяву про раптову хворобу сина

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Також Катерина повідомила що все ж встигла потрапити на юридичну консультацію з приводу свого бізнесу. Зустріч вона перенесла з середи на четвер через хворобу сина.

Є два діагнози: схвильована Репяхова зробила заяву про раптову хворобу сина

Скріншот (instagram.com/repyahovakate)

Нещодавно Дружина Віктора Павліка влаштувала фотосесію з сином і встигла змінити кілька образів. Один з нарядів нагадав пдписникам молодої мами плаття нареченої, а другий вони порахували пікантним – облягаюче плаття з розрізами.

Також Катерина Репяхова розповідала про згубну пристрасть чоловіка, яка могла б коштувала йому здоров'я і кар'єри.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова
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