DZIDZIO шокував визнанням про Танці з зірками 2019: дивився у вікно і плакав

Фото: DZIDZIO (facebook.com.zidzio.2)

DZIDZIO відверто розповів, як важко йому далося участь у популярному українському шоу

Після вильоту з шоу Танці з зірками 2019 популярний співак DZIDZIO поділився своїми спогадами про участь у популярному проекті. За його словами, він дуже радий нарешті повернутися в студію і писати пісні, а не танцювати. Про це він розповів в інтерв'ю "Фактам".

Виконавець зазначив, що шоу було для нього випробуванням на міцність, але він вдячний програмі за великий досвід, який отримав.

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"Нарешті я потрапив у свою студію і займаюся справою, яку дуже люблю. Тому що, знаєте, іноді стає так нудно в житті і ти перестаєш цінувати все. Пам'ятаю, як тренувався, дивився у вікно і плакав через те, що хочу писати пісні, а часу не вистачає. Участь в проекті стала досить важким для мене випробуванням, треба було все якось взяти, відсунути вбік і зайнятися тільки шоу. Але це був такий, цікавий досвід в моєму житті. Хоча я і довго вагався, приймаючи запрошення", - сказав співак.

Фото: DZIDZIO (facebook.com.zidzio.2)

Артист зізнався, що саме участь у шоу стало для нього головним мотиватором зайнятися спортом. Він навіть купив собі для цього кросівки для бігу. Зараз виконавець шукає собі компанію для походу в тренажерний зал.

До речі, за час участі в "Танцях" артист примудрився схуднути на чотири кілограми.

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"Знаєте, моя порада всім: спочатку схудни, а потім - танцюй. Інакше можна не витримати. Я схуд за час проекту на чотири кілограми. Але це дало мені тонус, я трошки прокинувся, у мене емоційний сплеск. "Танці з зірками" - це ніби знову побував у дитячому садку. Щонеділі ми готували "утреник"- шили костюми, вчили слова",- згадує співак.

Нагадаємо, що партнеркою по танцях в шоу у співака була Цибульська Яна. Суддя Франциско Гомез неодноразово зазначав артистизм DZIDZIO, хоча пара вилетіла з шоу 29 вересня.