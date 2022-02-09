Єгорова продовжує ганьбитися, називаючи українців "частиною слов'янського братства", а дітей - манкуртами (відео)

Українська ведуча та актриса Сніжна Єгорова, яка публічно підтримала президента Росії Володимира Путіна, знову виступила зі скандальними заявами.

Своїми поглядами на молоде покоління українців та їх долю вона поділилася під час прямої трансляції на YouTube-каналі .

Єгорова знову стала хвалити президента країни-агресора і заявила, що він "намагається забезпечити безпеку народу".

"Я розумію, що робить Путін. Він намагається зберегти баланс і забезпечити безпеку нашому народу, в тому числі. Не нашій еліті та не нашій владі, а саме українському народу, що є частиною великого слов'янського братства", - вважає ведуча.

Сніжана Єгорова поділилася своєю думкою про молоде покоління українців (instagram.com.snezha_egorova)

Також вона пройшлася по депутатському корпусу і заявила, що в українських школах навмисно перебріхують історію.

"Верховна Рада 9 скликання - це той дурдом, який ми допустили. Коли ці чорти, активісти, божевільні, які випили з отруйних грудей Ірини Фаріон (український політичний і громадський діяч – ред.) якісь збочені уявлення про нашу історію, цілі та завдання", - висловилася Єгорова.

Телеведуча дала свою характеристику молодому поколінню українських патріотів і активістів.

"Вони кричать якісь гасла, які їм принесли та привели абсолютно чужі люди, які не зацікавлені в розвитку землі, країни та цих дітей. Вони тупо повторюють кричалки, їм платять три копійки. Ми бачимо, що наші діти виявилися абсолютно дурними, неосвіченими та позбавленими дару передбачення", – різко заявила актриса.

Сніжана Єгорова висловилася про українську освіту (instagram.com.snezha_egorova)

Єгорова розповіла, що одна з її підписниць написала про випадки перебріхування історії в українських підручниках.

Так, її син готується до ЗНО, і в книзі з історії вичитав, що "Радянський Союз напав на Польщу, потім на Чехословаччину, і взагалі на всіх напав - грубо кажучи, що Радянський Союз був агресором, який розв'язав Другу світову".

Жінка нібито обурилася через написане і спробувала поговорити зі школярем, але рознервувалася.

"З цим нічого не зробиш. Нам з цим доведеться жити. Ми пропустили покоління дітей, які навчалися в оновленій версії нової української школи, для яких підручники писали наші західні партнери, які у нас під боком з наших дітей сформували манкуртів, яничар, зрадників і наших ворогів!" - обурилася Єгорова.

Ведуча вважає, що підступи "західних партнерів" націлені на те, щоб українських "людей і землю відірвати від великого організму, яким є ми, слов'янські народи".