ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єгорова продовжує ганьбитися, називаючи українців "частиною слов'янського братства", а дітей - манкуртами (відео)

Новость на русском →
Середа 09 лютого 2022 15:30
Єгорова продовжує ганьбитися, називаючи українців "частиною слов'янського братства", а дітей - манкуртами (відео) Фото: Сніжана Єгорова знову підтримала Путіна (instagram. com. snezha_egorova)
Автор: Styler

Українська ведуча та актриса Сніжна Єгорова, яка публічно підтримала президента Росії Володимира Путіна, знову виступила зі скандальними заявами.

Своїми поглядами на молоде покоління українців та їх долю вона поділилася під час прямої трансляції на YouTube-каналі.

Єгорова знову стала хвалити президента країни-агресора і заявила, що він "намагається забезпечити безпеку народу".

"Я розумію, що робить Путін. Він намагається зберегти баланс і забезпечити безпеку нашому народу, в тому числі. Не нашій еліті та не нашій владі, а саме українському народу, що є частиною великого слов'янського братства", - вважає ведуча.

Єгорова продовжує ганьбитися, називаючи українців &quot;частиною слов'янського братства&quot;, а дітей - манкуртами (відео)

Сніжана Єгорова поділилася своєю думкою про молоде покоління українців (instagram.com.snezha_egorova)

Також вона пройшлася по депутатському корпусу і заявила, що в українських школах навмисно перебріхують історію.

"Верховна Рада 9 скликання - це той дурдом, який ми допустили. Коли ці чорти, активісти, божевільні, які випили з отруйних грудей Ірини Фаріон (український політичний і громадський діяч – ред.) якісь збочені уявлення про нашу історію, цілі та завдання", - висловилася Єгорова.

Телеведуча дала свою характеристику молодому поколінню українських патріотів і активістів.

"Вони кричать якісь гасла, які їм принесли та привели абсолютно чужі люди, які не зацікавлені в розвитку землі, країни та цих дітей. Вони тупо повторюють кричалки, їм платять три копійки. Ми бачимо, що наші діти виявилися абсолютно дурними, неосвіченими та позбавленими дару передбачення", – різко заявила актриса.

Єгорова продовжує ганьбитися, називаючи українців &quot;частиною слов'янського братства&quot;, а дітей - манкуртами (відео)

Сніжана Єгорова висловилася про українську освіту (instagram.com.snezha_egorova)

Єгорова розповіла, що одна з її підписниць написала про випадки перебріхування історії в українських підручниках.

Так, її син готується до ЗНО, і в книзі з історії вичитав, що "Радянський Союз напав на Польщу, потім на Чехословаччину, і взагалі на всіх напав - грубо кажучи, що Радянський Союз був агресором, який розв'язав Другу світову".

Жінка нібито обурилася через написане і спробувала поговорити зі школярем, але рознервувалася.

"З цим нічого не зробиш. Нам з цим доведеться жити. Ми пропустили покоління дітей, які навчалися в оновленій версії нової української школи, для яких підручники писали наші західні партнери, які у нас під боком з наших дітей сформували манкуртів, яничар, зрадників і наших ворогів!" - обурилася Єгорова.

Ведуча вважає, що підступи "західних партнерів" націлені на те, щоб українських "людей і землю відірвати від великого організму, яким є ми, слов'янські народи".

Нагадаємо, що в цьому ж ефірі Єгорова образила українських дизайнерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Снежана Егорова
LITE
Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022
Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022