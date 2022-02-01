"Це жахливо, так не повинно бути!" Огнєвіч прийшла в жах через умови в аеропорту Івано-Франківська

Так, Злата була в передчутті перед поїздкою, адже попереду на неї чекала відпустка. Правда, в дорозі з нею сталася пригода, яка змусила артистку понервувати. Вона встигла в аеропорт "Київ" за хвилину до закінчення реєстрації! Таке з нею сталося вперше.

"Такого ще не було, чесно кажучи. Зате було, коли я ненавмисно плутала час і не потрапляла на виліт", - зізналася Злата.

Скріншот (instagram.com/zlata.ognevich)

Приземлившись в Івано-Франківську, артистка прийшла в жах від стану будівлі місцевого аеропорту. Неохайний старий термінал з синіми стінами, дерев'яними кріслами та розбитою пластиковою стелею привели співачку в замішання.

"У мене таке питання: коли зроблять людський аеропорт в Івано-Франківську. При всій моїй любові та повазі. Друзі, але це не повинно бути так. Це жахливо!"- обурилася співачка.

Скріншот (instagram.com/zlata.ognevich)

Вона підписала кадри зняті всередині приміщення так: "При всій моїй любові до Івано-Франківська, абсолютно жахливий аеропорт тут. Дуже шкода, що досі його не привели до ладу".

Виявилося, що з Івано-Франківська артистка поїхала в Буковель відпочивати. Вона встигла зустрітися там з Катею Осадчою і дати ведучій інтерв'ю.

Катя і Злата не тільки прогулялися по найвідомішому українському гірськолижному курорту, а й встигли покупатися в гарячих чанах просто неба. Огнєвіч залишилася дуже задоволена насиченим цікавим днем серед засніжених гір в компанії телезірки.

Злата Огнєвіч провела день у Буковелі з Катею Осадчою (фото: instagram.com/zlata.ognevich)