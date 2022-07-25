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"Цей світанок міг стати для мене останнім": Олена Мозгова хотіла звести рахунки з життям

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Україна, Понеділок 25 липня 2022 16:41
"Цей світанок міг стати для мене останнім": Олена Мозгова хотіла звести рахунки з життям Фото: Олена Мозгова зробила зізнання про найважчий день у своєму житті (deluxesound com ua)
Автор: Анна Шиканова

Українська продюсерка Олена Мозгова зізналася, що хвороба Лайма рік тому довела її до такого стану, що вона вже готова була попрощатися з життям. Болі були дуже сильні й вона фактично рахувала хвилини, щоб прийняти знеболюючі препарати.

Про це Олена Мозгова розповіла на своїй сторінці в Facebook і показала фото.

"Цьому фото трохи більше року. Саме цей світанок міг стати для мене останнім. Неймовірні болі, які принесла мені хвороба Лайма і які нічим, ніякими знеболюючими неможливо було приглушити, мене довели до думок, що потрібно закінчувати цей земний шлях", - написала Мозгова.

Вона зізналася, що в ту ніч їй було особливо погано - вона не могла ні сидіти, ні стояти. Тому ходила по кімнаті, вдивлялася в пейзаж і рахувала хвилини, щоб можна було прийняти знеболююче, яке діяло хвилин двадцять.

"А далі знову по колу. Приймати можна було кожні три години. Ця ніч і світанок на фото могли стати останніми, але не стали завдяки Солі. У той момент, коли було вже нестерпно, я подивилася на свою сплячу красуню і зрозуміла, що поки вона без мене не виживе в цьому світі, я повинна знайти в собі сили жити хоча б заради неї", - зізналася продюсерка.

&quot;Цей світанок міг стати для мене останнім&quot;: Олена Мозгова хотіла звести рахунки з життям

Фото: facebook.com/olenamozgova

А після цього вона знайшла в собі сили жити далі й вже через кілька днів її паралізоване обличчя почало слухатися, лікування діяти та біль відступати.

"Я знаю, як важко, боляче зараз багатьом людям. Я знаю, що багато хто з них, з тих чи інших причин, не бачать сенсу жити далі. Але ... за темрявою, вночі, завжди настає світанок! І попри всі страшні речі, які зараз відбуваються в житті, все одно є прекрасне... потрібно просто пошукати, озирнутися, придивитися", - резюмувала Олена Мозгова.

&quot;Цей світанок міг стати для мене останнім&quot;: Олена Мозгова хотіла звести рахунки з життям

Фото: facebook.com/olenamozgova

У серпні 2021 року Олена Мозгова повідомила, що лікарі діагностували у неї хворобу Лайма. У неї були сильні болі, параліч половини м'язів обличчя і багато інших неприємностей.

Олена Мозгова-Українська продюсерка, дочка легендарного співака і композитора Миколи Мозгового. Очолювала творче об'єднання розважальних і музичних шоу на телеканалі "Україна", була організатором багатьох музичних конкурсів і продюсером талант-шоу.

Була цивільною дружиною співака Олександра Пономарьова - у них є спільна дочка Євгенія. Кілька років була продюсером співака Володимира Ткаченка (Девід Аксельрод), а потім вийшла за нього заміж.

&quot;Цей світанок міг стати для мене останнім&quot;: Олена Мозгова хотіла звести рахунки з життям

Фото: facebook.com/olenamozgova

У 2015 році у них народилася дочка Соломія. Ще в Олени Мозгової є старша дочка Зоя, яка народилася в 1994 році.

Зараз Олена Мозгова разом з чоловіком займається волонтерською діяльністю.

Раніше ми повідомляли про те, що продюсерка Олена Мозгова менш ніж за рік схудла на 22 кілограми.

А ще ми писали про те, що Олександр Пономарьов розповів про "стосунки" з Оленою Мозговою.

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продюсер Алена Мозговая
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