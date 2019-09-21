Фантастична атмосфера: Порошенко відвідав книжковий форум у Львові

Порошенко відвідав книжковий форум у Львові (фото: прес-служба)

Петро Порошенко зізнався, що обожнює читати книжки

Екс-президент України Петро Порошенко відвідав книжковий форум у Львові. Він заявив, що у співпраці з командою робить все, щоб збільшити кількість українського продукту для формування української ідентичності і книжковий форум у Львові є важливою складовою збереження саме українського інтелектуального простору. Про це сказав п’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час відвідання 26 книжкового форуму у Львові разом з дружиною Мариною. Про це розповіла прес-служба партії.

"Тут фантастична українська атмосфера. Вітаю всіх, хто приїхав сьогодні до Львова, бо ви сьогодні точно отримаєте тут величезне задоволення – я це відчуваю, і ви точно це відчуєте", – поділився враженнями від форуму Петро Порошенко.

П’ятий президент України пригадав, що в дитинстві почав читати дуже рано.

"Я дуже люблю книжки і ця любов не проходить і до тепер. Сьогодні уже перейшли на електронні книжки, уже ти можеш збільшувати шрифт, уже можеш читати ввечері… Але насправді, це такий барометр, це такий тест, лакмусовий папірець того, щоб ти залишався в інтелектуальному просторі України", – зазначив він.

Порошенко відвідав книжковий форум у Львові (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Петро Порошенко зауважив, що сьогодні на форумі можна придбати багато книжок.

"Але це не витрати, це – інвестиції, інвестиції в особистість", – сказав він.

Він також зазначив, що потрібно збільшувати кількість книжок, фільмів програм на радіо і телебаченні для формування української ідентичності.

"І ми зі свого боку робили, робимо і будемо робити все для того, щоб цих книжок, цих фільмів було більше", – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент України також відвідав ветеранський намет, де представлені книжки, авторами яких є військові, які боронили незалежність і територіальну цілісність України на сході держави.

Він особливо підкреслив важливість зберігати пам’ять про події на Донбасі і військове братерство, і саме завдяки спогадам безпосередніх учасників цих подій це стає можливим. Крім того, спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, додав він.

"Дуже важливо зараз, щоб ми не відводили і не віддавали українську землю, якими б формулами Шайнмаєра це не прикривалося. Дуже важливо зараз, щоб те, задля чого віддавали життя українські герої для того, щоб захистити українську землю і захистити українців, які проживають на Донбасі, це було першим пріоритетом держави. І для того, щоб наповнитися цим почуттям, треба було приїхати сьогодні до Львова, до ветеранського намету. Тут справжня позитивна енергія", – сказав Петро Порошенко.

Порошенко відвідав книжковий форум у Львові (фото: прес-служба)

"Я думаю, що вчитися любити Україну треба саме в цих хлопців і дівчат. Треба почитати їх книжки", – сказав п’ятий президент Петро Порошенко.

Він розповів, що обговорив з ветеранами можливість видання їх аудіо-книжок, та плани щодо створення фільмів на основі їхніх творів.

"Ключова позиція – формування національної ідентичності значною мірою формується в цьому наметі", – додав він.

У своєму Facebook Петро Порошенко поділився фотографіям із зустрічі.

"Де ще так легко можна зустріти знакових персон української літератури – Юрій Винничук, Кокотюха Андрій, Юрій Григорович Журавель, Ivan Malkovych, Maria Matios – як не на Книжковому форумі у Львові. Такі можливості для мене – безцінні. У розмовах із метрами української літератури почув основну тезу: українське слово в літературі, кіно, на телебаченні відіграє ключову роль у формуванні національної ідентичності. Тому ми робили, робимо і будемо робити все для того, щоб українських книжок, фільмів програм на радіо і телебаченні було більше", - написав екс-президент у своєму Facebook.

Порошенко відвідав книжковий форум у Львові (скріншот: facebook.com/petroporoshenko)

Нагадаємо, що у Порошенка відреагували на рішення суду щодо відкриття інформації по справі захоплення моряків.

До цього Петро Порошенко зустрівся з Євгеном Пановим і привітав бранця Кремля з поверненням додому.