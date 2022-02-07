Наш фігурист на Олімпіаді присоромив російських журналістів, змусивши перейти їх на українську мову

20-річний український фігурист Іван Шмуратко дав ще одне інтерв'ю журналістам російського каналу "МатчТВ", в якому звинуватив їх у розпалюванні скандалу навколо його принципової позиції спілкуватися тільки англійською або українською мовою. Спортсмен дотримується своєї думки та змінювати її не має наміру.

У новому інтерв'ю для " МатчТВ " Шмуратко присоромив російських журналістів, змусивши їх відмовитися їх від російської, і назвав роздування скандалу навколо його мовної позиції хайпожорством.

Шмуратко зазначив, що поважає всіх представників преси та спілкується з ними, адже це невіддільна частина роботи спортсмена. Разом з тим йому дуже неприємно, коли журналіст не поважає його позицію.

Іван Шмуратко принципово відмовляється спілкуватися з пресою російською (GettyImages)

"Ви написали - "українські фігуристи не говорять". Я цього не говорив. Я сказав, що я український фігурист. Я говорю на українській та англійській, тому що тут міжнародна преса, я українець", - уточнив Іван в коментарі представникам росТБ.

Фігурист додав, що не говорити російською на Олімпіаді-2022 йому зручніше і приємніше.

"Я дуже респектую людям, які мене поважають, але коли я бачу у відповідь просто хайпожорство... На мій погляд, це було для того, щоб на мені хайпонути", - резюмував спортсмен.

Іван Шмуратко виступає в чоловічому одиночному катанні. Спортсмен є триразовим чемпіон України та двічі бронзовим призером чемпіонату України.