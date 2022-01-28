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Фотосесія і ресторан з друзями: Роман Сасанчин з дружиною охрестили місячну дитину

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П'ятниця 28 січня 2022 10:39
Фотосесія і ресторан з друзями: Роман Сасанчин з дружиною охрестили місячну дитину Роман Сасанчин з дружиною Іванною (фото: instagram.com/annavi_i)
Автор: Styler

19-річний переможець шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" Роман Сасанчин місяць тому вперше став батьком. У співака і його 24-річної дружини Іванни народилася дівчинка, яку пара назвала Елізабет. Хлопець чекав появи на світ первістка, всіляко підтримував дружину і був з нею поруч у важкі моменти.

І ось, в середу 27 січня, подружжя охрестило дочку. Пара показала в Instagram фото і відео з таїнства Хрещення Елізабет.

Примітно, що хрещеними батьками Рома і Іванна взяли цілих дві пари друзів. Судячи з хештегів, таїнство хрещення відбулося в одному з храмів Тернополя. Також у церкві були присутні і батьки Сасанчина.

Фотосесія і ресторан з друзями: Роман Сасанчин з дружиною охрестили місячну дитину

Роман з дружиною, донькою і подругою сім'ї (фото: instagram.com/zorianka__lashmaker)

Після хрестин, компанія пішла відзначати знакову подію в ресторан, де була обладнана красива фотозона з кулями і підписом золотими літерами "Хрещення Елізабет".

Під коротким відео з фотосесії Романа, Іванни і Елізабет в день хрестин, дописувачі співака привітали його сім'ю зі знаменною датою і залишили багато теплих слів і побажань.

До слова, вагітність і пологи проходили непросто. Елізабет з'явилася на світ шляхом кесаревого розтину. Роман дуже сподівався, що пологи будуть партнерськими, але на практиці виявилося інакше. Схвильований молодий батько почув перший крик дочки, сидячи в коридорі, трохи пізніше він з трепетом і любов'ю вперше взяв дитину на руки і відчув, що значить безумовна любов.

Тиждень тому дружина Романа, Іванна потрапила в лікарню з нездужанням і температурою. Стан молодої мами вдалося стабілізувати.

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Голос країни Роман Сасанчин
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