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"Сумно було лише однієї конфесії": Притула прокоментував створення нової української церкви

STYLERПерсона    16.12.2018 - 21:28
"Сумно було лише однієї конфесії": Притула прокоментував створення нової української церкви
Фото: Сергій Притула (РБК-Україна)

Сергій дуже радий створення нової української церкви

Український шоумен і волонтер Сергій Притула прокоментував створення єдиної Української православної церкви, яке відбулося 15 грудня в Києві. Про це ведучий написав на своїй сторінці в Facebook і поділився перепоаняючими його радісними емоціями.

"Вчора вів благодійний вечір Українського Католицького Університету. Збирали кошти на стипендії студентам. Скільки мільйонів зібрали - це вже інше питання. Мене просто до щему в серці пройняло, коли патріарх УГКЦ Святослав Шевчук, привітав усіх присутніх із появою Православної Церкви України, весь зал стоячи влаштував довготривалу овацію цій новині!!!" - поділився Притула.

Притула зізнався, що вдячний Філарету за те, що той не претендував на верховенство в УПЦ та привітав усіх українців з такою важливою для країни подією.

"Воістину вчора був день коли раділи і православні, і католики, і протестанти, і мусульмани, і юдеї, і атеїсти. Сумно було тільки одній конфесії. Але кого тепер цікавлять емоції "раскольників";)). Try to walking in my shoes, guys! 
І окрема подяка Філарету за проявлену мудрість не претендувати на очільництво в УПЦ (так-так, цю абревіатуру тепер ми теж можемо сміливо вживати). Ваше ім'я, Святійший, вписано великими літерами у історію України! Браття і сестри, щиро вітаю вас! Епіфанію - мудрості та стійкості. Все тільки починається!" - резюмував Притула.

&quot;Сумно було лише однієї конфесії&quot;: Притула прокоментував створення нової української церкви

Скріншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, що в суботу митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Думенко) був обраний предстоятелем автокефальної церкви. Він також отримав титул митрополита Київського і Всієї України. Єпіфаній повинен отримати томос про автокефалію для Об'єднаної православної церкви в Україні 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

До речі, про те, як українським архієреям вдалося домовитися, ніж вони пожертвували і за якими правилами буде жити нова церква – матеріалі РБК-Україна.

 

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