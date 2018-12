"Грустно было только одной конфессии": Притула прокомментировал создание новой украинской церкви

Фото: Сергей Притула (РБК-Украина)

Сергей очень рад созданию новой украинской церкви

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула прокомментировал создание единой Украинской православной церкви, которое произошло 15 декабря в Киеве. Об этом ведущий написал на своей странице в Facebook и поделился переполняющими его радостными эмоциями.

"Вчера вел благотворительный вечер Украинского Католического Университета. Собирали средства на стипендии студентам. Сколько миллионов собрали - это уже другой вопрос. Меня просто до боли в сердце проняло, когда патриарх УГКЦ Святослав Шевчук поздравил всех присутствующих с появлением Православной Церкви Украины, весь зал стоя устроил длительную овацию этой новости !!!" - поделился Притула.

Притула признался, что благодарен Филарету за то, что тот не претендовал на главенство в УПЦ и поздравил всех украинцев с таким важным для страны событием.

"Поистине вчера был день когда радовались и православные, и католики, и протестанты, и мусульмане, и иудеи, и атеисты. Грустно было только одной конфессии. Но кого теперь интересуют эмоции "раскольников";)). Try to walking in my shoes, guys! И отдельное спасибо Филарету за проявленную мудрость не претендовать на главенство в УПЦ (да-да, эту аббревиатуру теперь мы тоже можем смело употреблять). Ваше имя, Святейший, вписано большими буквами в историю Украины! Братья и сестры, сердечно поздравляю вас! Епифанию - мудрости и стойкости. Все только начинается!" - резюмировал Притула.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, что в субботу митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко) был избран предстоятелем автокефальной церкви. Он также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Епифаний должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

