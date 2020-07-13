У Харківській муніципальній галереї вимкнули світло через "Нейлонову" виставку Nude

Фото: під час виставки (mgallery.kharkov.ua)

В галереї проходить нова виставка львівської художниці Василини Буряник

Протягом липня Харківська муніципальна галерея зануриться у сутінки, бо у новій виставці Nude львівської художниці Василини Буряник кожна робота підсвітлена зсередини, що створює ефект "рентгенівського" зору у глядача.

За допомогою світла Василина Буряник намагається зробити пласке зображення трьохвимірним, створюючи багатошарові панно, які глядач може споглядати наскрізь, немов вітражі. Власне бачення беззахисності та вразливості людського тіла і природи авторка втілила в нейлоні, який порівнює зі шкірою.

Директорка галереї Тетяна Тумасян відзначає, що робота з текстилем - унікальна і незвична техніка для Харкова, художникам якого більш притаманні використання фотографії та графічний дизайн.

Як відомо, восени 2019 року на Другій Бієнале молодого мистецтва, яка проходила у Харкові, авторка показала серію інсталяцій "Фрагменти організмів". У ній зникаючі тварини з Червоної книги були представлені немов експонати природознавчого музею, фрагменти раніше живих істот у формаліні, доля яких віддана на розсуд глядача. Завдяки цим об'єктам художниця намагається застерегти людину від наслідків в майбутньому, де на бурого ведмедя чи плямисту саламандру можна буде подивитися виключно у музеї.

У новій серії Nude вона розвиває цю думку: людина, яка є частиною природи, так само беззахисна перед нею, вважає Василина Буряник.

"Подивіться на сьогоднішню пандемію - ми нічого не можемо протиставити істоті, яка в мільярди разів менша за нас", - говорить художниця.

Крім того, авторка співставляє схему біологічної будови шкіри чи окремих органів зі схемами будови земної кори. Художниця проводить паралель між підземними водами та судинною сіткою, співставляє нервові закінчення з кореневищами рослин.

На кожне панно художниця витрачала декілька тижнів, та більшість полотен з представленої серії авторка створила під час карантину.

Екологічна тематика робіт привабила харків’янина Євгена Оберемка, який уже вдруге підтримує творчість львівської авторки та обіцяє підтримувати її в майбутньому.

"Ці місяці самоізоляції всього людства показали нам наш тісний взаємозв’язок з природою. Варто було людям залишитися в домівках на деякий час, і в міста прийшли тварини, яких там уже давно не бачили, а над китайськими чи індійськими містами вперше за десятиліття розвіявся смог. Водночас сьогодні ми, намагаючись вберегтися від вірусу, виробляємо ще більше сміття: щомісяця понад 120 мільярдів одноразових масок і більше ніж 60 мільярдів рукавичок потрапляє на смітники України й світу", - впевнений Євген Оберемок, партнер виставки Nude.

Коли люди починають замислюватися над власним майбутнім, над тим, як по-новому влаштувати життя на планеті, саме час нагадати про екологію і взаємний вплив людини і природи, впевнений харків’янин, колишній очільник Державної екологічної інспекції у Харківській області.

"І мистецтво може розказати про це найяскравішим способом", - додає Євген Оберемок.

Тетяна Тумасян дуже задоволена тим, що міська галерея стала місцем презентації нового проєкту художниці, яка працює в незвичній для Харкова техніці.

"Це і колажування, і робота з текстилем. Вона працює на грані, власне, текстилю і графічного дизайну. Сучасне мистецтво дає художникам необмежене поле для експериментів. Радісно, що маємо можливість показати глядачам рідкісну техніку Василини", - говорить Тумасян.

Виставку можна побачити до 29 липня у Харківській муніципальній галереї (вул. Чернишевська, 15) кожного дня крім неділі з 11:00 до 19:00. Вхід вільний.

Нагадаємо, Василина Буряник - українська художниця, живе і працює у Львові. Народилася у 1985 році, у 2004 закінчила Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі, у 2010 році закінчила Львівську національну академію мистецтв (кафедра художнього текстилю).

Перша персональна виставка Василина Буряник під назвою "Жанри" пройшла у 2003 році в Ужгороді. З того часу художниця взяла участь у 20 виставках та пленерах. Вона - учасниця Всеукраїнської бієнале "Текстилізм-8" (Львів, 2011) та Другої національної Бієнале молодого мистецтва (Харків, 2019).

Перше знайомство харківського глядача з авторкою відбулося у травні 2017 року, коли її робота "Планктон" брала участь у кураторському проєкті Олеся Томаха "Aspiration / Придих" в Муніципальній галереї.