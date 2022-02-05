Іменна сумка від Dior і сукня за 340 тис грн: найдорожчі речі в гардеробі українських зірок

Українські зірки часто блищать на світських заходах і активно ведуть соцмережі, де хваляться своїми розкішними виходами в брендових аутфітах. Багато з них віддають перевагу не тільки сценічним, а й повсякденним образам від іменитих дизайнерів, а вартість їх луків досягає сотень тисяч гривень.

Тіна Кароль

У гардеробі української поп-діви міцно "облаштувалися" речі від кутюр і всесвітньо відомих брендів, а також вона любить носити одяг від українських дизайнерів, та й сама випускає взуття та аутфіти в колаборації з вітчизняними марками.

Кароль зізнається, що дружить з лондонським дизайнером David Koma, речі якого носять Бейонсе, Шеріл Коул, Леді Гага, Ріанна і Кайлі Міноуг. У Тіни також чимало луків від кутюр'є.

Наприклад, минулого року вона блищала в костюмі в сіточку, що складається з сорочки з кристалами та широких штанів, вартістю близько 107 тис грн (2395 доларів).

Тіна часто одягає вбрання від David Koma (facebook.com/tina.karol)

Мабуть, одним з найдорожчих і ефектних нарядів для світського виходу співачки стало прозоре білосніжне плаття з рюшами від британського бренду Aadnevik, вартістю близько 350 тис грн. Тоді вона доповнила лук прикрасами від Balenciagа.

Також Тіна була помічена в розкішній сукні від французького бренду Alexandre Vauthier, а її вартість досягла 190 тис грн.

Кароль розповідала про знакові вбрання у своєму гардеробі, які обійшлися їй в чималу суму, а деякі створювалися за кордоном спеціально під українську зірку.

Настя Каменських

Настя Каменських не приховує, що вона – завзятий шопоголік. Якось зірка показала шанувальникам свою значну гардеробну - всі полиці були заставлені різноманітним взуттям, яке співачка колекціонує.

В одному з інтерв'ю на питання, про найдорожчу речі в шафі Настя відповіла - сумки та взуття, а також уточнила, що віддає перевагу різним брендам, в тому числі й мас-маркету.

"У моєму гардеробі є речі й люксових брендів, і мас-маркету. Мені абсолютно неважливий бренд, вартість одягу, головне, щоб екстравагантно і стильно. Взагалі вважаю, що ціна не настільки істотна, а ось вміння міксувати і поєднувати - запорука крутого лука", - якось зізналася Каменських виданню Viva!

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва якось зізналася, що змінила демократичні бренди на більш статусні, хоча як і раніше любить мас-маркет і не проти пошукати в секонд-хенді ексклюзивні та цікаві речі, наприклад ретро-окуляри та об'ємні піджаки.

У гардеробі зірки є сумка за 40 000 грн від Louis Vuitton. До речі, цю брендову річ артистці презентував її продюсер Потап.

В одязі для Наді на першому місці - зручність, вона - фанатка oversize. Її улюблені марки - Alexander Wang, PUMA, Сeline. Одягатися з голови до ніг в суцільні бренди співачка вважає моветоном.

"Найдорожчі речі в гардеробі - концертні костюми, тому що їх шиють на замовлення. Пишаюся ще сумкою Celine, яку мені подарував чоловік. Мені здається, вона коштувала трохи понад 1000 євро", - зізналася зірка в інтерв'ю The Village Україна.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна вважається однією із найстильніших і елегантних українських знаменитостей. Вона зізнається, що до власного іміджу йшла наполегливо і довго. Сама зірка визначає свій стиль як elegant chic, про що розповідала в інтерв'ю Harper's Bazaar.

Маша Єфросиніна любить речі від провідних світових брендів (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча зазначає, що любить європейських дизайнерів і відомі бренди. Якщо їй треба блищати на заході, то в хід йде важка артилерія - Gucci, Valentino, Prada. Телезірка обожнює шопінг в Нью-Йорку.

У гардеробі Маші є дорога і знакова річ - іменна сумку Dior з вишитим на ній ім'ям. Такий розкішний подарунок на ювілей їй зробили сестра Єлизавета і мама Людмила.

"Одного разу ми зайшли з Лізою в бутік Dior, і я запитала у консультантів про можливість вишити на сумці ім'я. Тоді мені сказали, що подібну послугу надають тільки в Парижі. Ліза запам'ятала це і провернула грандіозну операцію, щоб в день народження вручити мені сумку з моїм ім'ям", - згадала Єфросиніна.