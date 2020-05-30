Що відомо про головну героїню шоу Холостячка: біографія та фото

Ксенія Мішина стане головною героїнею шоу "Холостячка". Перше українське романтичне реаліті, в якому шукати свою другу половинку буде не чоловік, а жінка вже оголосило про запуск кастингу для чоловіків. Що відомо про головну "Холостячку" країни та чому змінився формат шоу – читайте нижче.

Як повідомляє директор департаменту управління виробництвом телеканалу СТБ Наталія Франчук, в реаліях сучасного світу можливість обирати повинна бути продемонстрована не тільки для чоловіків, але і для жінок.

"Холостяк — дуже успішний світовий формат: ідеальний чоловік обирає ту єдину, з якою хоче побудувати тривалі відносини. Але погодьтеся, в сучасному світі право обирати однаково належить і чоловікові, і жінці. Тому нам завжди хотілося зробити сезон, в якому обирає жінка, а чоловіки отримають можливість проявити себе і завоювати її серце. Ми віримо, що цей проєкт дозволить по-новому поглянути на класичний формат романтичного реаліті надихаючи мільйони українських жінок", — коментує Франчук.

У своєму Instagram Мішина Ксенія прокоментувала власну участь у шоу зізналася, що перед камерами реаліті вона буде залишатися собою.

"Я стала першою українською Холостячкою. Для мене це і честь, і хвилювання. Випереджаючи ваші питання - так, я дійсно вірю, що любов можна зустріти скрізь. І на проєкті, в тому числі. Я звикла до камер. Вони - величезна частина мого життя. Але в цей раз на екрані ви побачите не роль, яку я буду грати, а мене справжню. Звичайно, мені хвилююче відкриватися перед мільйонами глядачів, тому я сподіваюся на вашу підтримку, теплі слова і до зустрічі зовсім скоро", - написала дівчина.

Біографія Ксенії Мішиної

Мішина Ксенія – українська актриса театру і кіно. Вона народилася 18 червня 1989 року в Севастополі. У 2007 році дівчина отримала звання віцеміс на конкурсі краси "Севастопольська красуня". Також вона була удостоєна спеціального призу від глядачів.

Після закінчення загальноосвітньої школи Мішина поїхала в столицю, де навчалася на акторському факультеті в майстерні Дмитра Богомазова Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, який закінчила у 2015 році.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

У 2010 році брала участь у кастингу телевізійного шоу "Україна сльозам не вірить", де головним призом проєкту були три головні ролі в мюзиклі Костянтина Меладзе.

Ще під час навчання в театральному, Мішина у 2014 році вперше знялася в кіно. Після закінчення університету вона стала актрисою Київського академічного Молодого театру. Популярність до актриси прийшла після головної ролі в мелодрамі "Спокуса", у 2019 році зіграла роль головної антагоністки Лідії Шефер в телесеріалі "Кріпосна". З серпня по листопад 2019 вона брала участь у танцювальному шоу "Танці з зірками" в парі з хореографом Євгеном Котом. Пара стала переможцем шоу. Всього на поточний момент Ксенія Мішина зіграла 27 ролей в кіно. Також вона номінована на премію "Людина року" 2020.

Особисте життя актриси

Ксенія Мішина не соромиться розповідати про особисте життя. У своєму профілі в Instagram вона раніше поділилася, що її перша любов трапилася під час навчання в школі. Влітку вона відпочивала у бабусі в Нижньому Новгороді, де познайомилася з хлопчиком, який подарував їй перший поцілунок. Пізніше юні закохані продовжували телефонувати та переписуватися, а з віком зберегли дружні стосунки.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Будучи студенткою, Ксенія закохалася в одруженого чоловіка. Дізнавшись про вагітність коханої, він пішов з сім'ї та запропонував дівчині зіграти весілля. Попри це, чоловіком Мішиної він так і не став. Актриса виховує сина Платона, у чому їй допомагають батьки.

Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина зробила відверте зізнання про фізичне насильство.

Також артистка розповідала про "незручні" зйомки в інтимних сценах.

Раніше ми писали, що Мішина Ксенія показала знімки з власним сином.