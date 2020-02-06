Журналіст назвав листування Ківи з Жириновським колабораціонізмом та держзрадою

Листування Ківи з Жириновським назвали колабораціонізмом (колаж: РБК-Україна)

Скрипін переконаний, що дії Ківи аж ніяк не "міжпарламентська взаємодія"

Ілля Ківа не може ні дня без скандалу. На цьому тижні народного депутата від "Опозиційній платформи - За життя" застукали у Верховній Раді за листуванням зі скандальним російським політиком Володимиром Жириновським.

Судячи з листування, Ківа дзвонив Жириновському, але той не міг відповісти і написав йому текстове повідомлення. Український нардеп поцікавився здоров'ям російського депутата і попросив передзвонити, коли буде така можливість.

У свою чергу, відомий журналіст Роман Скрипін в ефірі Skrypin.ua назвав цей вчинок нардепа колабораціонізмом і державною зрадою.

"Якщо Ківа листується з Жириновським, є членом парламенту РФ, то таке листування, її характер, називається колабораціонізм. У нас, на жаль, не прийнятий закон про колабораціоністів. А в принципі це, за великим рахунком, це державна зрада. В цьому випадку я схильний довіряти Дарвіну, що все ж – від приматів. Що обійшлося без духовності. Вже у фінальній стадії ремонт Київського зоопарку. І там обіцяють покращений вольєр для приматів. Кажуть, там догляд, тепло, годують добре...", - сказав Скрипін.

Журналіст переконаний, що це аж ніяк не "міжпарламентська взаємодія" в умовах війни Росії з Україною.

"Це війна. Верховна Рада, уряд не хочуть називати це офіційно війною, визначати як війну. Це їх проблеми. Але Верховна Рада повинна була прийняти закон про колабораціонізм, який зняв би багато питань. Тільки не доручайте його писати Бородянському", - додав Скрипін.

Ілля Ківа попався на листуванні з Жириновським (скрін відео/YouTube)

Як повідомлялося раніше, після того, як нардепа засікли за листуванням з депутатом держдуми РФ Володимиром Жириновським, журналістка попросила депутата підтвердити або спростувати цей факт. У відповідь Ківа образив журналістку і перейшов на відкритий сексизм по відношенню до дівчини.