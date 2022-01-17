Каньє Уест пригрозив новому бойфренду Кім Кардашьян. І той не став мовчати

14 грудня вийшов новий трек зірки сцени Easy. Один з рядків пісні звучить так: "Бог не дав мені померти в тій аварії, щоб я міг надерти дупу Піту Девідсону". В кінці звучить голос, схожий на Кім Кардашьян, який запитує: "Хто?".

Цікаво, що Піт не став мовчати. За словами інсайдерів, актор абсолютно не злиться на Уеста. А навіть навпаки – те, що він тепер згаданий в пісні і увійде в історію, його навіть потішило.

Кім не бажає повертатися до Каньє (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Піт очікував, що Каньє рано чи пізно згадає його в пісні. Замість того, щоб ненавидіти трек, він просто обожнює його і вважає веселим. Він не хоче битися з Каньє. Він поважає його, оскільки той як і раніше є батьком дітей Кім. Піт ніколи не стане цьому перешкоджати", – розповіло джерело, наближене до Піту.

Каньє нещодавно розпочав стосунки з Джулією Фокс (фото: instagram.com/ricardogomesinst)

Нагадаємо, ще минулого року стало відомо, що Кім і Каньє вирішили розлучитися після семи років шлюбу. Вони виховують чотирьох спільних дітей: дочок Норт і Чикаго і синів Сейнта і Псалма.