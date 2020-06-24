Кличка звинуватили у спробах вигородити свого заступника Поворозника, спійманого на хабарі

Мер Києва Віталій Кличко може робити спроби вигородити свого першого заступника Миколу Поворозника, спійманого на хабарі. Зокрема, Telegram-канал "Чистильник" повідомляє, що заради цього можуть навіть сфальсифікувати результати експертизи аудіозапису розмови Поворозника з посередниками.

Дану інформацію активно обговорюють користувачі Facebook, закликаючи Кличка не вигороджувати скомпрометованого екс-заступника.

"Перед виборами починає спливати корупційна складова Кличка. Історію з хабарем першого заступника голови КМДА Поворознику намагаються зам'яти, і робить це сам мер Кличка", - написав блогер і журналіст Олександр Зубченко.

Своєю чергою, блогер і Дмитро Джангіров нагадав, що Миколу Поворозника затримали на хабарі у 125 тис. доларів.

"Адже це було зовсім недавно - середина квітня! І яка гучна справа тоді намічалося! Зараз все стихло, і Кличко всіма силами намагається вигородити свого заступника . Цікавий інсайд дає ТГ-канал "Чистильник", який я наводжу через те, що інформація виглядає абсолютно достовірно", - відзначив Джангіров.

Відзначимо, що мова йде про експертизу аудіозапису розмови Миколи Поворозника з посередниками, в ході якого фігуранти обговорювали подробиці передачі хабаря.

Раніше ряд ЗМІ з посиланням на джерела заявили, що Поворозника нібито затримали на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов.

Пізніше він спростував звинувачення у хабарництві у свою адресу, назвавши їх провокацією і вимагає негайного розслідування цього інциденту.

17 квітня мер Києва Віталій Кличко усунув Миколу Поворозника від виконання своїх обов'язків на час слідства.