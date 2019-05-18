Кличко вшанував пам'ять кримських татар, яких 75 років тому радянська влада депортувала з Криму

Віталій Кличко в День пам'яті жертв депортації кримських татар вшанував кримськотатарський народ, який у 1944 році радянська влада насильно вивезла з півострова. Про це мер Києва написав на своїй Facebook-сторінці.

Очільник столиці в 75-річницю насильної депортації нагадав, що за кілька днів радянська влада вивезла з рідних домівок майже 200 тисяч кримських татар і інших жителів Криму. До того ж дорогою до заслання та протягом року було знищено 30 тисяч людей.

Кличко наголосив, що незважаючи на спроби радянської влади переписати цю сторінку історії, українці завжди пам'ятатимуть про цей страшний злочин. А ті події слугують нам нагадуванням, що в України є єдиний правильний шлях - це демократичні європейські цінності.

"Та ми пам’ятаємо! І ми шануємо пам’ять невинних жертв безжалісного тоталітаризму. І сьогодні ми переконані: в України немає іншого шляху, ніж рух до Європи. Немає іншого вибору, ніж демократичні європейські цінності. Бо там, де найвища цінність - людина і її права, не стається таких трагедій", - наголосив Віталій Кличко.

Кличко вшанував пам'ять кримських татар у річницю депортації з Криму (скрін: facebook.com/merkieva)

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко привітав українців із Днем вишиванки.