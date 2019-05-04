Кличко під час благодійної "Ночі чемпіонів" у США продав екскурсію Києвом за 50 тис. доларів

Мер Києва Віталій Кличко на благодійному вечорі, який влаштувала Всесвітня боксерська рада (WBC), продав лот - екскурсію по Києву - за 50 тис. доларів. Гроші WBC традиційно збирала на підтримку і реабілітацію спортсменів в усьому світі, повідомили у прес-службі очільника столиці.

Захід "Ніч чемпіонів" відбувся в Лас-Вегасі (США). В ньому, зокрема, взяли участь легенди світового боксу Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, Ленокс Льюіс, Оскар Де Ла Хоя та інші.

"Ті, хто досягнув успіху в житті, хто має можливість допомагати людям, повинні це робити. І дуже добре, що WBC займається благодійністю, багато років збирає кошти, зокрема, і на підтримку та реабілітацію спортсменів. І, оскільки я перебуваю у відрядженні в США, був радий долучитися до заходу та ще раз зробити промо Києву та Україні. Екскурсія по нашому чудовому місту "пішла" за 50 тисяч доларів", - сказав після благодійного заходу Віталій Кличко.

Віталій Кличко на благодійному заході у США (фото: kiev.klichko.org)

У вечорі взяв участь і американський музикант мексиканського походження Карлос Сантана, який допомагає WBC в благодійних акціях. Йому Всесвітня боксерська рада вручила символічний пояс чемпіона - як музиканту-віртуозу та видатній особистості.

Раніше Кличко показав відео заключного етапу будівництва мосту над Володимирським узвозом.