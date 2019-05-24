Клімкін звернувся до українців з проханням підписати петицію про Голодомор

Міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін розповів про те, що сьогодні, 24 травня, було отримано понад 10 тисяч підписів, зібраних волонтерами та активістами на підтримку петиції про визнання Німеччиною Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Він також нагадав про те, що петицію все ще можна підписати. До 27 травня необхідно зібрати 25 тисяч підписів, щоб Бундестаг зміг розглянути звернення.

"Завтра наші дипломати в Берліні передадуть їх в Бундестаг", - говорить Клімкін.

Павло Клімкін (відео: facebook.com/pavloklimkin.ua)

Нагадаємо, Павло Клімкін прокоментував ініціативу РФ скликати засідання РБ ООН щодо "мовного закону".

Раніше із закликом підписати петицію до українців і звернулася в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.