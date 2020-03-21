Козак Гаврилюк - таксист: сплив новий цікавий факт (відео)

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко допоміг "козаку Гаврилюку" влаштуватися на роботу таксистом. Екснардеп Михайло Гаврилюк, більш відомий як "козак Гаврилюк", підробляє в Києві таксистом. Тепер він також став співробітником столичної служби таксі "Бонд", яка належить родині Гончаренко.

Олексій Гончаренко розповів, як він допоміг Михайлу Гаврилюку отримати роботу таксистом в службі таксі, яка належить його родині. Про це він розповів в інтерв'ю ISLND TV.

"Я почув і побачив, що він працює таксистом. Ну це людина, яка сиділа недалеко від мене, я з нею спілкувався у Верховній Раді. Я йому подзвонив і кажу: "Я, будь ласка, чи не хочеш ти працювати ще й на цьому таксі". Тобто він прийшов після того, як ця історія стала медійною. Він каже: "давай, звичайно, мені цікаво", - розповів Гончаренко.

Після того, як журналіст дізнався про пропозицію Гончаренко, між ним і нардепом зав'язався конфлікт щодо правомірності наймати в "свій" бізнес людей, перебуваючи на посаді депутата.

Варто нагадати, що колишній народний депутат, учасник Революції Гідності Михайло Гаврилюк розповів, чому зважився на таку радикальну зміну професії, а також розсекретив свої доходи на посаді "візника".