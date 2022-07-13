Куди знаходиться Олег Винник і як допомагає армії: адвокат співака розкрила подробиці

Винник від самого початку повномасштабного вторгнення РФ чітко і публічно висловив громадянську позицію, різко засудив жорстоку агресію Кремля, а сам цинічний напад сприйняв дуже болісно.

Проблеми зі здоров'ям у зірки почалися ще до великої війни, й у зв'язку з цим артист навіть був змушений скасувати ряд концертів в листопаді минулого року.

Так, співакові довелося за кордоном звернутися до фахівців, і зараз лікування триває, оскільки з'ясувалося, що "були загострені моменти".

Олег нині проживає в столиці Німеччини Берліні (за кордоном він легально проживає понад 20 років), і звідти допомагає захисникам України.

Олег Винник за кордоном займається купівлею автомобілів для ЗСУ (фото: tsn.ua)

Через БФ "Вовчиця" артист відправляє автомобілі для військових на фронті, а пошуком машин та їх купівлею займається особисто, відстежує весь процес їх доставки на всіх етапах.

Олег Винник через свій БФ купує для бійців ЗСУ автомобілі (фото: tsn.ua)

Про свою волонтерську діяльність виконавець вирішив "не сурмити" і вважав за краще не розкривати діяльність, хоча багато шанувальників Винника через його "зникнення" з медійного простору і рідкісні публікації в мережі стали всерйоз переживати за артиста.