Легенда КВК переніс операцію на серці: що відомо про стан артиста

Гусман з КВК переніс операцію на серці (ілюстративне фото: twitter.com/altmedica)

Юлій Гусман звернувся до престижної клініки в Москві по допомогу

Юлій Гусман, легендарний гравець та багаторічний суддя КВК, переніс операцію на серці в одній з московських клінік. Про це повідомляють росЗМІ.

75-річний гуморист звернувся до медиків, щоб провести планову процедуру "чистки судин".

Повідомляється, що здоров'ю артиста і режисера нічого не загрожує. Після чистки судин серця Гусман пройшов реабілітацію, виписався з клініки і знову готовий суворо судити КВКшників.

Юлій Гусман з КВК переніс операцію на серці (фото: instagram.com)

Згодом артист дав коментар ЗМІ, щоб спростувати чутки про тяжкість його стану. Режисер обурився тому, що журналісти пишуть, що він ледь не при смерті.

Гусман зазначив, що формулювання "чистка судин" для нього як для колишнього лікаря незрозуміла.

"Ви уявляєте собі картину - чистити судини? Йоржиком або ніж? Нісенітниця це все!" - підкреслив Юлій Гусман.

Юлій Гусман з КВК переніс операцію на серці (Гусман в молодості, фото: instagram.com)

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