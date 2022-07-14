Леся Нікітюк розповіла про ікону, яку зберігає в холодильнику: "захищає мене та моїх сусідів"

Українці наскільки талановитий народ, що навіть ікони пишуть не лише за традиційними технологіями, а й за оригінальними звичаями. Наприклад, замість полотна використовують сушену рибу.

Зокрема, одна з таких ікон є у київській квартирі ведучої Лесі Нікітюк.

За її словами, ікону Божої Матері написали на рибі камбала.

"У мене в холодильнику постійно зберігається ікона, яку написали на рибі, на камбалі. Цю ікону Божої Матері мені подарували під час знімань шоу "Le Маршрутки". Вона захищає мене й усіх моїх сусідів", - розповіла Леся.

Леся Нікітюк розповіла про ікону, яку тримає в холодильнику

Також вона додала, що зараз під час повітряних тривог вона читає псалом 90 щонайменше п’ять разів.

Як з'ясувалось, чумаки, які 200 років тому возили сіль, малювали образи святих на камбалі. Така риба служила оберегом у дорозі.

Таку цікаву традицію чумаків продовжила Оксана Оснач, яка й подарувала ведучій незвичайну ікону. На камбалі художниця зображує Діву Марію, Ісуса, Святого Миколая та самих чумаків. Вона додала, що у християнстві саме риба є символом Ісуса.

"Людині притаманно бачити образ того, кому вона молиться, у різних предметах. Та й раніше на різних плоских поверхнях зображували святих. Ми просто мало про це знаємо", - пояснила Оксана.