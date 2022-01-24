Леся Нікітюк у зимовому аутфіті за 79 000 грн засвітилася в несподіваній компанії (фото)

Леся Нікітюк, на відміну від зіркових колег, не полетіла в зимову відпустку на екзотичні курорти і острови, а залишилася в Україні. Ведуча освоїла новий напрямок - побувала в Карпатах і відпочила на курорті Яблуниця, серед Карпатських гір і соснового лісу, з видом на Говерлу і Петрос. Після продуктивного вікенду телезірка вирушила додому до рідного Хмельницького.

На свіжих фото Леся показала, як грається на снігу в стильному зимовому луці з любимчиком Рафіком і відпочиває в несподіваній "компанії".

Ведуча одягла стильний горнолижний комбінезон з принтом pied-de-poule (гусяча лапка) від люксового голландського бренду Goldbergh вартістю 899 євро (приблизно 28 480 грн.) і трендові в цьому сезоні мунбути від Christian Dior, ціна яких становить приблизно 50 800 грн. Леся Нікітюк показала "компанію" для зимових розваг (фото: instagram.com/lesia_nikituk) Леся грається на снігу зі своїм хвостатим улюбленцем Рафіком і позує в компанії сніговика з носом-морквиною і пластиком відром замість капелюха. Скріншот (goldbergh.com) Скріншот (dior.com) Шанувальники ведучої звернули увагу на її макіяж і стали цікавитися брендом помади – стійкий матовий фініш і трендовий шоколадний відтінок прийшовся їм до смаку. Вони також застерегли Лесю від необачних вчинків і заявили, що їй не варто сидіти на снігу, а краще поберегтися. Леся, пледик треба стелити

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