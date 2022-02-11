Мама співачки-мільярдерки Камалії висловилася про "кидалово" стиліста на гроші

Українська співачка Камалія (Наталія Захур) опинилася в центрі мережевого скандалу. Стилістка Софія Невідома звинуватила артистку у тому, що та не заплатила їй обіцяну суму за костюми, а віддала лише половину. Мати Камалії, Інна Шмаренкова, має іншу думку - вона стверджує, що це саме стиліст "кинула" її дочку.

За словами родички артистки, саме стилістка зі своєю швачкою не встигли виготовити вбрання для кліпу Камалії до обумовленої дати. Про це мати співачки повідомила " Сьогодні ".

"Ми все ще чекаємо, коли вона нам пошиє комбінезон, і тоді ми заплатимо. Але її кравчиня захворіла на коронавірус, і вона не встигла зробити нам той комбінезон. Камалія погодилася, що вони потім перероблять концертні вбрання, і ми викупимо їх у них. Але вони не встигли зробити одяг на кліпу", - обурилася Інна Петрівна.

Мама Камалії запевняє, що артистка нічого не винна співробітникам (instagram.com/kamaliyaofficial)

За словами мами Камалії, стилістку наймала не її дочка, а режисер відеороботи. Після інциденту особистий стиліст артистки знайшов іншого фахівця, яка і виготовила сукню для кліпу артистки.

Інна Петрівна стверджує, що Софія вирішила просто пропіаритися на імені її дочки та голосно заявити про себе.

"Камалія нікому в Україні не винна ні копійки, навпаки, вона свої гроші віддає людям. Софія взагалі не працювала, і її навіть на майданчику не було... Вона Камалію обдурила, сказала, що приїде на примірку, але не приїхала", - додала мати співачки.

Сама ж Камалія поки коментарів з приводу скандальної ситуації не дає.

У чому суть скандалу

Стилістка Софія Невідома заявила в Instagram про те, що Камалія заборгувала гроші за костюми для кліпу.

Вона стверджує, що артистка заплатила їй і її швачці лише 50% суми. Іншу частину жінки не можу отримати на руки вже три місяці.

Відмову оплачувати працю співробітників в повному обсязі команда співачки пояснює тим, що стиліст і кравчиня зробили роботу не в строк.

"Зараз мені просто кажуть, що моїх грошей немає, і за пошиття і мій витрачений час мені не заплатять, тому що віддали не в строк (вибачте, ця артистка просто хворіла кожен місяць і їхала відпочивати, тому в терміні винна я)", - обурилася Невідома.