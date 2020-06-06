Меган Маркл гнівно висловилася про ситуацію в США

Меган Маркл (фото: flickr.com)

Меган Маркл спробувала підбадьорити своєю промовою випускників

Меган Маркл порушила мовчання щодо протестів в США. Вона згадала про аналогічні бунти в Лос-Анджелесі, які почалися в 1992 році і зізналася, що їй неприємно усвідомлювати жорстокість світу.

Меган Маркл виступила перед випускниками старшої школи "Чисті серця", яку колись закінчила сама. Вона зізналася, що спочатку не мала уявлення про те, що і як сказати старшокласникам, адже ця тема досить неоднозначна. "Я хотіла сказати щось правильне і переживала, що не зможу або що мене за це розкритикують. А потім я зрозуміла, що єдине, що неправильно в цій ситуації, - це нічого не сказати", - пояснила Меган Маркл.

Також Меган Маркл розповіла 18-літнім американцям про те, як сама була свідком расових заворушень, які охопили Лос-Анджелес у 1992 році після того, як суд присяжних виправдав кількох поліцейських, що жорстоко побили темношкірого американця Родні Кінга.

Однак вона додала, що тоді люди в Лос-Анджелесі почали групуватися і виступати з протестами шість днів поспіль. Першими почали заворушення афроамериканці, але потім вони перекинулися на латинські квартали Лос-Анджелеса.

Після завершення заворушень проти поліцейських, які побили Родні Кінга, федеральними властями США були висунуті звинувачення в порушенні цивільних прав. По закінченню процесу, був винесений вирок, відповідно до якого офіцери поліції були визнані винними, а після - звільнені.

"Мені шкода, що вам доводиться жити у світі, де це все ще існує. Я знаю, що це не той випускний, який ви собі уявляли", - звернулася до випускників Меган Маркл.

Дружина принца Гаррі запропонувала дітям винести уроки з того, що відбувається, щоб переглянути свої цінності і пустити в хід свої навички і знання для відновлення миру.

Нагадаємо, що Меган Маркл приховала від шанувальників важливий момент.

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Автор: Дарья Русина