Помста від Ані Лорак? Мурат Налчаджиоглу позбувся бізнесу в Києві

Ані Лорак і Мурат розлучилися – бізнесмен втратив бізнес в Україні (фото: instagram.com/muratnalca)

Ані Лорак та Мурат Налчаджіоглу розлучилися ще взимку, однак слухи навколо їхнього шлюбу тільки посилюються

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу розлучилися в січні 2019 року. З того моменту українська співачка Ані Лорак не приїжджала в Україну, а турецький бізнесмен вирішив розпрощатися з бізнесом у Києві. Про закриття свого нічного клубу Famous ресторатор розповів у своєму профілі в Instagram.

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак позбувся бізнесу в Києві після скандального розлучення з артисткою. Про те, з якої причини він закриває цілком успішний проект – не розповідається. Цей клуб протягом п'яти років вважався одним з найпопулярніших тусовочних закладів столиці. До речі, саме в цьому клубі Мурата і засікли з імовірною коханкою Яною Бєляєвою, яка нібито стала причиною розриву зоряної пари.

В кінці квітня Налчаджіоглу влаштував гучне прощання зі своїм клубом, організувавши відразу кілька вечірок. З травня 2019 року клуб більше не функціонує.

"Я, Мурат, засновник Famous, запрошую кожного з вас! Дякую друзі, що були всі ці 5 років разом зі мною", - розповів бізнесмен.

Ані Лорак і Мурат розлучилися – бізнесмен втратив бізнесу в Україні (скріншот: instagram.com/muratnalca)

Під публікацією Мурата досі активно збираються шанувальники Ані Лорак і намагаються його присоромити за розлучення. Деякі припустили, що після розриву Мурат прийняв рішення покинути Україну і виїхати до себе на батьківщину, в Туреччину:

Їдете?

Були б у тебе зірки, якби не Лорак? Хто тебе взагалі знав?

Пр*ститутка Юлія Ахметова гідна пара альфонсу

А як донька твоя живе? Не цікавить? Дешева носата шл*шка дорожче?

Назад в Туреччину...відкрий-закрий, принеси-віднеси працювати.

Мурат, а для Вас пр*ститутка дорожче дочки?

Бізнесмен втратив бізнесу в Україні – реакція мережі (скріншоти)

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак присоромили за відвертий наряд.

Також ми писали, що в тексті пісні шанувальники співачки нещодавно знайшли слова, які адресовані її колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак вразила своїх численних шанувальників сексуальним фото, на якому вона позує в чорному мереживній боді і білій сорочці.