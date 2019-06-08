Модний суперфуд: Супрун розповіла про користь літніх ягід

Супрун розповіла про користь фруктів і ягід (ілюстративне фото: pixabay.com)

Уляна Супрун розповіла, наскільки корисні ягоди для нашого організму

Уляна Супрун розповіла, чим корисні літні ягоди. Чиновниця вирішила розповісти про справжню функціональну їжу, що росте в наших дворах. Особливу цінність, на її думку, має шовковиця, черешня і вишня. Про це виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України написала у своєму Facebook.

"Шовковиця багата на розчинну і нерозчинну клітковину і менш калорійна, ніж яблучний сік або молоко. Якщо ви їсте щось солодке — подбайте про споживання клітковини. Так рівень цукру не буде стрімко зростати, а кишкові бактерії будуть щасливі і віддячать синтезом вітаміну В1. Просте правило — все яскраве нам корисне. Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли. Вони потрібні для здоров'я судин і захисту наших власних молекул від пошкодження вільними радикалами. За складом шовковиця нагадує червоне вино, каву. Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові і зменшує ймовірність атеросклерозу. Щоб відчути результат, слід принаймні 6 тижнів є по 45 грамів шовковиці. Шовковиця може покращувати рівень цукру натще. Показано це, правда, на щурах. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну. Шовковиця захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію. Разом з тим, наголошуємо, що це жодним чином не робить шовковицю ліками, тим більше від раку. У шовковиці багато заліза, калію і вітамінів С, К і Е", - зазначила чиновниця.

Супрун додала, що ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати.

Супрун розповіла про користь фруктів і ягід (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Вишні і черешні теж не пасуть задніх. Їх розглядають як нутрицевтики — продукти, що мають певні лікарські властивості і призначені для регулярного споживання. Так і запам'ятайте — черешня це ліки. Вишня і черешня запобігають деформації кісткової тканини у дітей з ожирінням, і ці кісточкові радять їсти всім дітям. Антоціани вишень — пігменти, що роблять її червоною — пригнічують ферменти циклоокисгенази. Так само, як ацетилсаліцилова кислота. Тобто вишні мають протизапальну дію і можуть зменшувати больовий синдром. Ці з'єднання активують знайому вам автофагію у разі жирового переродження печінки, не пов'язаного з алкоголізмом. Вишні та черешні варто їсти ніч. Завдяки високому вмісту мелатоніну вони покращують сон", - додала Супрун.

Супрун розповіла про користь фруктів і ягід (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вона також зазначила, що вишні покращують стан людей з остеоартритом, зменшують оксидативний стрес і запалення, знижують тиск і сприяють відновленню м'язів. Чиновниця також розповіла, як правильно збирати ягоди, вживати і зберігати їх.

"Якщо вишні, черешні або шовковиця ростуть у вас у дворі, просто помийте руки з милом, перш ніж вийти на полювання за мелатоніном і антоціанами. Якщо ви купуєте фрукти, неодмінно мийте їх. Після фруктів варто прополоскати рот водою, щоб змити кислоту. Пам'ятайте, що варення або наливки — не кращий спосіб переробки ягід і фруктів. Краще сушити або заморожувати все те, що ви не змогли з'їсти влітку", - підсумувала Супрун.

Супрун розповіла про користь фруктів і ягід (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, що раніше Супрун застерегла українців про небезпеку.

Також повідомлялося, що Комаровський розповів про небезпечний дитячу недугу.

До цього Супрун висловилася про сексуальному освіті.