Могилевська відреагувала на звинувачення екс-Зіанджі в приниженнях: щось примарилося

Наталя зазначила, що її успішні випускники вдячні екс-продюсеру за старт і підтримку на творчому шляху, тоді як менш популярні - ображаються і в усьому звинувачують інших.

"Ті з моїх артистів, які стали успішними - Монатік, Макс Барських, Дантес, Регіна Тодоренко – вони пишуть слова подяки. Ті, хто не став зіркою, або щось склалося не так, як вони мріяли, - вони обов'язково ненавидять Монатіка, Макса Барських і мене... І у них якісь свої фантазії з приводу того, як воно буває", — поділилася своєю думкою Могилевська.

Наталя підтримує стосунки з багатьма підопічними (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Вона також підкреслила, що екс-Зіанджа завжди була емоційною людиною, а гучні заяви про образи та приниження - гра уяви.

"Боря завжди був емоційною людиною. Щось, можливо, придумав, щось йому здалося. Можливо, це величезна образа, тому що склалося не так, як хотілося. Спочатку як у чоловіка, потім як у жінки. Дві долі в одному житті - складно", - висловилася Могилевська.

Також Наталія запевнила, що завжди готова була прийти на допомогу Zi Faamelu, про що говорила відкрито. Більш того, співачка говорила про це екс-Борису Апрелю "і коли возила до психіатра, щоб йому допомогли вилікуватися, і коли він плакав на руках".

Поки вести діалог з Zi Faamelu Наталія не має наміру, адже вважає, що артистка перебуває в "схвильованому стані", а нести відповідальність за чужі слова і вчинки Могилевська не може.

У чому суть конфлікту

У січні Zi Faamelu заявила, що режисер Алан Бадоєв, співак Макс Барських і продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський зіпсували її кар'єру. Крім того, за словами співачки, яка тоді ще була Борисом Апрєлєм, продюсер Наталія Могилевська знала про наміри колег і друзів і не перешкоджала їм.

Екс-Зіанджа зазначила, що неодноразово піддавалася булінгу через юний вік і вагу, що викликало проблеми зі здоров'ям і навіть призвело до розвитку залежностей.

Скріншот (instagram.com/zifaamelu)