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MONATIK на березі океану присвятив зворушливий вірш коханій (фото)

Автор: Ольвія Агаркова

Популярний український артист Діма Монатік (MONATIK) зараз разом з коханою дружиною і дітьми відпочиває на сонячних Мальдівських островах, які магнітом ваблять представників не тільки української, а й світової шоу-індустрії.

Фото з екзотичного курорту зіркова пара поділилася в Instagram.

Звичайно ж, зірку не може не надихати час, який він проводить з найближчими людьми.

І саме сім'я і прекрасні види океанського берега стимулювали Монатіка до написання нового вірша - хоч і невеликого, але дуже і дуже милого.

У своєму Instagram він опублікував яскраві рядки, присвячені дружині - Ірині Демічевій. Ось цей вірш:

Океан

Силуэт

Пляски

Созвездия

Вулканы

Запреты

Ласки

Ты и я

Чувства

DreamLand

Волны

Остро

Рассвет

Музыка

Магнит

Остров

Крім того, показав Діма і нові фото з відпочинку.

Монатік відпочиває з сім'єю на Мальдівах (фото: instagram.com/monatik_official; instagram.com/irinamonatik)

Де саме відпочиває Монатік

Судячи з усього, Діма і його сім'я релаксують в курортному готелі JOALI, який знаходиться на острові Муравандху в північній частині Мальдівських островів.

У цьому місці відкривається чудовий краєвид на бірюзові води океану і пишну тропічну рослинність з різноманітною фауною.

До слова, наприклад, проживання чотирьох людей в цьому готелі (9 ночей) в лютому цього року обійдеться приблизно в один мільйон гривень (плюс податки і збори).

Ось так виглядає цей курорт:

Готель JOALI (фото: booking.com)

Нагадаємо, що раніше дружина Діми Монатіка, Ірина розповіла про вражаючу поїздку з дітьми в Лос-Анджелес.

До речі, під час поїздки в США, в Майямі сім'я Монатиків зустрілася з ще однією зірковою парою - Владом Ямою і його дружиною Ліліаною.

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MONATIK