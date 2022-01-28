ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мухарський відреагував на скандальні висловлювання Єгорової на підтримку Путіна: як я вижив?

Новость на русском →
П'ятниця 28 січня 2022 20:02
Мухарський відреагував на скандальні висловлювання Єгорової на підтримку Путіна: як я вижив? Антін Мухарський прокоментував скандальні слова Єгорової (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Екс-чоловік Сніжни Єгорової, письменник, актор і телеведучий Антін Мухарський прокоментував скандальну заяву колишньої дружини на підтримку президента Росії Володимира Путіна. Слова телеведучої мали величезний суспільний резонанс, а деякі українські знаменитості публічно засудили її за скандальну витівку.

У своєму Facebook-профілі Мухарський прокоментував скандал навколо колишньої і пригадав всі епітети, якими його нагороджувала екс-дружина і ті, хто її підтримував після розлучення пари.

"Відповіді на питання: Як я міг жити зі Сніжаною Єгоровою? Як я вижив? Як і навіщо ми народили трьох дітей? А також всі подробиці життя "нацика", "злісного аліментника", який лякав голою ср*кою Оболонський суд, покинув напризволяще таку "красиву жінку", влаштовує тут шоу на основі особистого життя і взагалі "не мужик" читайте в романі "Розрив", – написав актор.

Мухарський відреагував на скандальні висловлювання Єгорової на підтримку Путіна: як я вижив?

Скріншот (facebook.com/AntinMykharskyi)

Таким чином, Антін не тільки висловився про скандальну заяву Єгорової, а й прорекламував свій новий роман.

До слова, позицію матері прокоментувала і дочка Сніжани, актриса і телеведуча Анастасія Ровінська. Зі сльозами на очах дівчина заявила, що їй боляче і неприємно через вчинок родички, а також уточнила, що вони вже рік не спілкувалися.

Однією з тих, хто публічно засудив Сніжану, стала письменниця і дизайнер Ольга Навроцька. Єгоровій не сподобалися висловлювання дружини Фагота на її адресу, і вона відправила їй особисте образливе повідомлення. Скрін "люб'язностей" Ольга показала на особистій сторінці в соцмережі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Антин Мухарский Снежана Егорова
LITE
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів