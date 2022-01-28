Мухарський відреагував на скандальні висловлювання Єгорової на підтримку Путіна: як я вижив?

Екс-чоловік Сніжни Єгорової, письменник, актор і телеведучий Антін Мухарський прокоментував скандальну заяв у колишньої дружини на підтримку президента Росії Володимира Путіна. Слова телеведучої мали величезний суспільний резонанс, а деякі українські знаменитості публічно засудили її за скандальну витівку.

У своєму Facebook-профілі Мухарський прокоментував скандал навколо колишньої і пригадав всі епітети, якими його нагороджувала екс-дружина і ті, хто її підтримував після розлучення пари.

"Відповіді на питання: Як я міг жити зі Сніжаною Єгоровою? Як я вижив? Як і навіщо ми народили трьох дітей? А також всі подробиці життя "нацика", "злісного аліментника", який лякав голою ср*кою Оболонський суд, покинув напризволяще таку "красиву жінку", влаштовує тут шоу на основі особистого життя і взагалі "не мужик" читайте в романі "Розрив", – написав актор.

Скріншот (facebook.com/AntinMykharskyi)

Таким чином, Антін не тільки висловився про скандальну заяву Єгорової, а й прорекламував свій новий роман.