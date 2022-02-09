Караю себе і зриваюся: Аlyona Аlyona зробила особисте зізнання про серйозну проблему

"Коли я переїдаю або з'їм чогось зайвого, то найчастіше я себе караю голодуванням, після чого зриваюся. Їм ще більше і почуття голоду абсолютно не можу заспокоїти", - поділилася особистим досвідом реп-виконавиця.

Alyona Alyona заговорила особисті проблеми (instagram.com/alyona.alyona.official)

Також вона висловилася про булімію, і підкреслила, що такий діагноз – проблема, з якою необхідно працювати.

"Знаю, що є дівчата, які розв'язують це питання блювотою. Я чула достатньо таких історій і розумію, що всі проблеми треба серйозно опрацьовувати", - написала вона.

Артистка заявляє, що працює на знос і дуже втомлюється, а щоб заохотити та підбадьорити себе - балує "забронкою". У такі моменти Олена часто переїдає, а потім вирішує повістю відмову від їжі.

Alyona Alyona зробила зізнання про себе (instagram.com/alyona.alyona.official)

"А потім через те, що мені не вистачає енергії, а треба працювати, я дуже швидко втомлююся. Після цього мій організм каже: "Ой з'їж хоч що-небудь смачненьке, а то я втомлений від роботи, а ти заслужила кайфу". Я їм і знову себе караю. Замкнуте коло, з якого просто хочеться вибратися", - поскаржилася Олена.

Виявилося, що дівчина підняла гостроактуальну в сучасному світі тему, багато підписниць її зрозуміли та поділилися своїм досвідом безконтрольного прийому їжі та харчових зривів.