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Наталія Орейро вирішила стати громадянкою Росії і назвала це "великою честю"

STYLERПерсони    15.06.2020 - 12:09
Наталія Орейро вирішила стати громадянкою Росії і назвала це "великою честю"
Наталія Орейро оформляє громадянство Росії (колаж: РБК-Україна)

Наталія Орейро подала документи на оформлення громадянства Російської Федерації

Наталія Орейро, латиноамериканська актриса і співачка, вирішила стати громадянкою Росії. Уродженка Уругваю вже подала відповідні документи на те, щоб запустити цей процес.

Про наміри зірки мильної опери "Дикий ангел" кінця 90-х, пише ТАСС.

Актриса вже давно має види на Росію, багато і часто туди їздить, де знімається в різних передачах і завжди стає гостею номер один, що звісно ж лестить серіальній зірці.

За словами Орейро, дипломати в посольстві РФ в Аргентині самі запропонували їй "оформити офіційно" багаторічну "дружбу". "Я сказала, що для мене це була б честь" - відповіла Орейро і відправила запит.

Зазначимо, що 12 червня Орейро привітала РФ в Instagram з днем Росії словами "Зі святом, моя кохана Росіє"

Полум'яні почуття до Росії актриса продемонструвала знімком, на якому вона виступає на концерті в кокошнику і балахоні в кольорах триколору. Мабуть, в актриси ну дуже серйозні наміри щодо отримання "заповітної корочки" з рук Путіна.

Наталія Орейро вирішила стати громадянкою Росії і назвала це &quot;великою честю&quot;

Наталія Орейро (фото: instagram.com/natalia_oreiro_world)

Нагадаємо, що раніше в полум'яній любові до Росії були помічені Жерар Депардьє та Стівен Сігал. Француз отримав червоний паспорт з рук Путіна в 2013-му, а американець - у 2016-му.

Сігалу в 2017-му заборонили в'їзд на територію України за його підтримку терористам і окупантам. Адже ц 2014 році актор виступав у аннексованому Криму на тлі прапорів терористів так званої "ДНР".

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України гражданство
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