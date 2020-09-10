Нова хвиля української поп-музики: 5 невідомих фактів про співачку Kler

Вокалістка, автор і музикант Kler - одна з тих, кого називають новою хвилею українського поп-музики. Ще до початку власної музичної кар'єри вона встигла написати багато пісень для інших відомих артистів, а сьогодні вже штурмує своїми хітами радіостанції. Не так давно Kler представила нову роботу - містичний відеокліп "Нестримна" - алюзію на фантастичні мелодрами з вампірської тематики.

Співачка Kler (фото з особистого архіву артистки)

В інтерв'ю Styler співачка розповіла про свій новий кліп, процес створення музики, хобі та любов до танців.

Про створення музики

Всі пісні ми створюємо разом з саунд продюсером Антоном Карським. Творимо, втілюємо свій музичний світ в реальність. Буває, пісні мені навіть сняться. Наприклад приспів "Suzy" мені приснився. А у випадку з треком "Alala" - я взагалі спочатку прийшла до Антона тільки з двома рядками і мелодією. Іноді я приношу вже готовий куплет, приспів і гармонію, іноді - придумуємо все разом. Буває по-різному. Так само створюємо і пісні для інших артистів.

"Нестримна"

На написання пісні "Нестримна" мене надихнув один з моїх улюблених підліткових фільмів. Ще під час карантину я переглянула "Сутінки", і на хвилі приємної ностальгії вже на наступний день текст прийшов сам по собі. Пам'ятаю, вперше побачила цей фільм, коли мені було 15 років. І, звичайно, як і багато дівчат того часу, миттєво підсіла на всю сутінкову сагу. Так що, думаю, це відео знайде відгук у всіх, хто сперечався колись про те, хто крутіший - команда Едварда чи Джейкоба.

Кліп на пісню "Нестримна"

Про танці

У дитинстві я була трохи "деревинкою", зовсім не гнучкою. Але коли дивилася кліпи улюблених артистів - Дженніфер Лопес, Бейонсе, Сіари - дуже хотіла рухатися, як вони! Закривалася в кімнаті, ставила люстерко і намагалася повторити рухи артисток. Ще дуже любила фільм "Крок вперед". І навіть виступала з танцем на шкільному конкурсі з фінальною сценою з цього фільму. Так що, можна сказати, завдяки фільмам про танці, кліпам і тренуванням я навчилася бути трохи пластичнішою.

Про спортивні захоплення

У мене є хобі: бокс, завдяки йому я треную витривалість, позбавляюся від негативної енергії, отримую мотивацію і новий заряд. І сапборд - і хоча тут також працює все тіло, я встигаю релаксувати і навіть в якомусь сенсі медитувати. Дійсно, робота над контентом і піснями, підготовка до зйомок і самі зйомки займають багато часу. Але відпочивати не менш важливо, так що я завжди намагаюся знаходити час для хобі.

Співачка Kler (фото з особистого архіву артистки)

Перший "гонорар"

Першу мелодію я написала в півтора року. Батьки попросили заспівати, за що пообіцяли пригостити цукеркою. Я, звичайно ж, відразу почала щось наспівувати. Така ось перша складена мелодія за гонорар.

Співачка Kler (фото з особистого архіву артистки)

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