Оприлюднена справжня причина смерті принцеси Діани

Принцеса Діана (фото: hellomagazine.com)

Принцеса Діана померла через внутрішню кровотечу

Принцеса Діана померла 31 серпня 1997 року в результаті ДТП. Довгий час публікувалися різні версії, які розповідали про причини смерті королівської персони. Судмедексперт Річард Шеперд, який брав участь у розслідуванні смерті принцеси, назвав справжню причину трагічної кончини спадкоємиці престолу.

За його словами, причиною смерті стала внутрішня кровотеча, яку лікарі не змогли діагностувати.

"Діана померла від травми, яку не надто часто отримують. Адже їй досить швидко надали допомогу і все було б добре. Вона отримала, загалом-то всього лише кілька переломів і невелику травму грудей. Коли приїхали медики, вона розмовляла і медикам здалося, що охоронець, що сидить на передньому сидінні, постраждав значно сильніше, тому в першу чергу потрібно займатися ним", - розповідає Шеперд.

Він зазначив, що працівники "швидкої" просто не впізнали принцесу.

"Працівники "швидкої" визнали її стан стабільним. Але ніхто не знав про невеликий розрив у вені легені. Анатомія людини така, що ця ділянка схована глибоко в центральній частині грудної порожнини. Тиск у венах, зрозуміло, не такий сильний, як в артеріях. Кров витікає з них набагато повільніше, настільки повільно, що виявити проблему складно, а усунути її ще складніше. Уже в машині "швидкої допомоги" вона втратила свідомість. Вже в лікарні виявили розірвану вену і спробували її зашити. На жаль, було вже надто пізно. Вона померла через мікротравму, приховану, непомітну мікротравму", - додав медик.

Шеперд також прокоментував вагітність принцеси Діани, яку часто ставлять причиною уявного вбивства королівської особи.

"Це складне філософське та етичне питання. Справа в тому, що Діана зателефонувала Мохаммеду за неділю до смерті і сказала, що була вагітною. Якщо це так, то вона була вагітна два тижні, як мінімум. Так що це - ймовірна штука. Розтин нічого не виявив. Ми нічого в ній не знайшли. Та й вона сама не могла б нічого такого про себе знати", - зазначив Шеперд.

Нагадаємо, що у Британії встановили страхітливий меморіал принцесі Діані.

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