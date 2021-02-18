Одесу накрив потужний морський шторм: знищені пляжі показали на відео

В Одесі недавній потужний шторм гігантськими хвилями зніс кілька пляжів узбережжя. Стихія вдарила навіть по літнім ресторанам, які знаходилися недалеко від узбережжя. Морська вода забрала тонни піску з берегової лінії в районі 16-ї станції Великого Фонтану. Зараз у місті проводяться збори, щоб вирішити, як усунути наслідки негоди.

Після нещодавньої непогоди, щоб прогулятися по узбережжю, одеситам доводиться ретельно шукати вихід до моря, оскільки після шторму "Трістан" майже не залишилося пляжів.

"Був дуже сильний шторм. Море настільки близько підійшло, що хвилі били в цю бетонну стіну. Тобто практично не було піску", — говорить одеситка Ірина Мороз.

На одному з пляжів тепер просто немає сходів: хвилі відкинули конструкцію на кілька метрів від води. Тепер прохід через пляж заблокований. Зараз там проводяться роботи з лагодження пошкоджених конструкцій.

Влада планує провести ревізію всіх пляжів найближчим часом. В Управлінні інженерного захисту території кажуть, що грошей на їх повне відновлення у міста немає.

"Це бюджетні кошти, яких заздалегідь не вистачає. Тому все ж ми сподіваємося, що природа до нас повернеться обличчям і повернемо цю піщану масу на пляжі", — говорить заступник начальника управління Віталій Парфьонов.

Зазначимо, що щорічно потужні шторми забирають близько 20% піску з пляжів. Кілька десятків років тому в Одесі вже проводили експеримент — залучили іноземну компанію до намивання пляжів, але робота виявилася неефективною. Люди кажуть, що замість забудови узбережжя багатоповерхівками, потрібно втілювати проєкти з захисту пляжів від наступу моря. Щорічно вода все сильніше атакує сушу.