Олег Винник заінтригував заявою про своїх дітей

Учасник зазначив, що може назвати себе сімейним Тигром.

Тоді Оля Полякова і Настя Каменських захотіли поцікавитись, чи є в учасника діти, тобто тигренята, але це запитання "підбивали" поставити Олега Винника.

"А що воно мені дасть? Ну скаже він - є, а я звідки знаю їх всіх, тигренят", - сказав Винник.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Та потім таки здався під напором колег.

"Дуже нестандартне питання - у тебе є тигренята?" - звернувся Олег до учасника шоу.

Але Тигр вирішив перехитрити артиста й натомість поставив йому аналогічне запитання.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Варто зазначити, що Винник не коментує своє особисте життя, тож його відповіді з нетерпінням чекав увесь зал.

"Тигренята? Є. Є тигренята", - зазначив Винник.

Тоді Полякова вирішила уточнити, чи багато, але це питання зірковий детектив гіпершоу вже залишив без відповіді.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Що відомо про сімейне життя Винника?

48-річний співак у інтерв'ю дуже рідко торкається теми свого особистого сімейного життя.

Але ходять чутки, що він одружений з молодшою на рік від нього співачкою Таїсією Сватко (сценічне ім'я - Таюне).

Таюне (фото: instagram.com/taunetaisia)

Також в одному з випусків ТСН ще в 2018 році журналісти розпитали односельчан артиста, які повідали, що у Олега і Таїсії нібито є син-підліток, який навчається в Німеччині.

Сам же Винник ніяк не коментує цю інформацію.

Таюне і Олег Винник (фото: instagram.com/taunetaisia)