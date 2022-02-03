Осадча і Горбунов показали інтимний поцілунок в особливий день: далі ще більше

Катя Осадча і Юрій Горбунов – одна з найміцніших і щасливих пар українського шоубізнесу. Ведучі й на роботі, і вдома разом, вони багато подорожують і їм ніколи не нудно удвох.

Катя розмістила новий знімок з чоловіком, на якому Юрій ніжно та інтимно цілує кохану в плече.

"Сьогодні наш спільний маленький ювілей - п'ять років нашому шлюбу. Юрій, спасибі, що ти у мене є, за п'ять років ми багато встигли. Спасибі за твою любов, за те, що нам ніколи не сумно разом і за всі наші пригоди, далі ще більше! А все інше скажу особисто", - кокетливо завершила своє звернення до коханого чоловіка ведуча.

Катя Осадча та Юрій Горбунов щасливі разом (instagram.com/kosadcha)

Під знімком пари відзначилися їхні зіркові друзі: дизайнер Лілі Пустовіт, ведучий Олександр Педан та інші. "Яке зворушливе фото! Щирі вітання молодому подружжю!"- написала Ольга Сумська.

Юрій також розмісив парочку фото з коханою з сімейного архіву. На знімках Катя і її чоловік позують в розслабленій обстановці, а на одному з них зображені разом на робочому місці – в знімальному павільйоні рідного каналу.

Катя Осадча та Юрій Горбунов відзначають 5-річчя шлюбу (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Нашому офіційному шлюбу - 5 років! Неймовірно! Як один день! Спасибі тобі кохана за наших діток, за наші будні та вихідні! Спасибі за те, що ти у мене є! Я люблю тебе!"- емоційно звернувся закоханий Юрій до другої половинки.

Як розвивалися відносини Осадчої та Горбунова

Варто зазначити, що Катя та Юрій довго приховували свій роман, але шанувальникам вдалося вирахувати парочку. Ведучі деякий час працювали разом, перш ніж робочі відносини переросли в особисті.

Також закохані довго приховували появу на світ першої спільної дитини - сина Вані, а потім ховали обличчя хлопчика на знімках в соцмережі та лише недавно показали його шанувальникам.

А минулого року у пари народилася друга спільна дитина - син Данило. У День святого Миколая пара охрестила малюка в одному з київських храмів.