Остапчук показав шикарну квартиру в Києві і розсекретив свої гонорари за весілля

Володимир Остапчук показав розкішну квартиру в Києві журналістам, а також розсекретив свої чималі гонорари. Разом зі своєю новою коханою нотаріусом 33-річною Христиною Горняк вони впустили в дім ведучого Славу Дьоміна і оператора з камерою.

35-річний шоумен і телеведучий зізнався YouTube-каналу Слава+, що найбільшу популярність йому принесли не труди на ниві проведення різних заходів, участі в "Танцях з зірками", а гучне розлучення з Оленою Войченко. З ексдружиною він за 12 років шлюбу нажив двох дітей, але розійшлися вони голосно і навіть дуже.

Квартиру, в якій Володимир і Христина оселилися разом, вони орендують. Адже після розлучення телеведучий залишив житло ексдружині. Нове приміщення має площу 120 квадратних метрів. Вибирала пара квартиру разом, і обов'язковим пунктом була наявність дитячої кімнати.

Остапчук зізнався, що проводити корпоративи він любить. А середня ціна прайсу становить 5 тисяч гривень. При цьому ціна варіюється, залежно від місця проведення і запитів замовника.

"Корпоративи це круто і я дуже люблю людей. У середньому мій прайс за проведення весілля - в районі 5 тисяч доларів", - зізнався Остапчук.

Ведучий зізнався, що карантин урізав його доходи. А для повного комфорту на місяць йому потрібно мінімум 4 тисячі доларів. За місяці ізоляції основним джерелом доходу Остапчука стали онлайн-заходи і реклама в соціальних мережах.

Один рекламний пост ведучого коштує більше 500 доларів. Шоумен скаржиться, що гроші невеликі, але протриматися можна.

"Гроші від реклами невеликі, але вони дозволяють триматися на плаву. Також у мене є особисті заощадження", - зізнався Остапчук.

Володимир Остапчук показав квартиру і розсекретив гонорари (відео: YouTube/Люкс ФМ)

Цікаво, що нове кохання Володимир Остапчук знайшов в Італії ще в кінці серпня 2019. Там він був ведучим на весіллі, а Христина - подружкою нареченої. Потім були "Танці з зірками", де за лаштунками він знову побачив її.

До речі, нещодавно дівчина Володимира Остапчука висловилася про схожість з його колишньою дружиною.

Також повідомлялося, що Остапчук і його нова кохана висловилися про сварки в парі.