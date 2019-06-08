Перебір: Лобода похвалилася черговою нагородою в Москві

Світлана Лобода отримала премію в головній номінації премії МузТВ і третій рік поспіль стала "Кращою виконавицею". Вона написала зворушливу промову і подякувала за перемогу. Свою подяку вона опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Співачка Світлана Лобода написала, що вона дуже довго йшла до такого результату.

"Для мене велика честь і велика відповідальність третій рік поспіль стає ВАШОЮ "Кращою виконавицею"! Я ішла до цього довго! І я знаю ціну кожній перемозі! Кажуть, у житті є тільки два найважливіших дні: день, коли ти з'явився на світ, і день, коли зрозумів, навіщо. Спасибі за вашу любов. Завжди ваша", - написала артистка.

Лобода отримала премію в головній номінації премії МузТВ (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В коментарях Лободу здебільшого привітали з перемогою, але деякі стали ремствувати з приводу того, що три роки поспіль займати це місце вона не гідна:

Вітаю Вас Світлано! Ви це заслужили!

Вчора раділи Вашій перемозі, як своєї. Спасибі Вам за вашу творчість. Виступ просто гармата! Нові треки просто відпад!!! З нетерпінням чекаємо тепер альбом, шедевральні треки збираються.

Вибачте, але третій рік поспіль отримувати кращу виконавицю перебір. Є й достойніші претенденти.

Круто!!! Вітаємо!!!

Найкраща.

До привітань приєдналися Вікторія Боня, Аніта Цой, Валерія Кудрявцева та інші зірки.

Лобода отримала премію в головній номінації премії МузТВ (скріншоти: instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що раніше Лобода несподівано назвала ім'я батька своєї дочки Тільди.

Також ми писали, що Тілль Ліндеманн продовжує підігрівати чутки навколо його роману зі Світланою Лободою. Нещодавно артист у пісні Ausländer, прем'єра якої відбулася 28 травня, російською мовою зробив визнання в коханні.

Раніше Світлану Лободу застали за поцілунками з відомим шоуменом, який до того ж одружений.