Перестав її поважати: подробиці розриву Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Кейт Міддлтон і принц Вільям почали зустрічатися ще в 2004-му році, однак їх перша спроба побудувати відносини зазнала краху. У 2007 році майбутнє подружжя розійшлося. За словами джерел, знайомих з відносинами між Кейт і Вільям, майбутня герцогиня не відчувала до себе поваги. Про це пишуть британські ЗМІ.

Як повідомлялося, Принц Вільям і Кейт Міддлтон довгі 9 років живуть у шлюбі і мають трьох дітей. Вони почали зустрічатися ще під час навчання в університеті Сент-Ендрюс у 2004-му — тоді про їх романтичні відносини стало відомо завдяки публікації спільних знімків з гірськолижного курорту.

Через майже 3 роки після початку їхнього роману джерела шокували шанувальників пари заявами про розрив між молодими людьми. У 2013 році королівський біограф Марсія Муді написала, що до моменту появи пари на фестивалі в Челтнемі в схожих піджаках болотистих квітів у квітні 2007-го "гниль вже поширилася". Саме цей захід дав спостерігачам зрозуміти, що між закоханими стався розлад — вони практично не контактували один з одним і посміхалися тільки знайомим.

Автор біографії герцогині Кембриджської пояснила, що Вільям став проводити більшу частину вільного часу разом з товаришами по службі і повернувся до звичкою веселитися і пити в нічних клубах Борнмута, який розташовувався неподалік від казарм.

"Кейт неабияк набридло з цим миритися, і вона відчула, що він перестав її поважати", — уклала Муді.

Кейт Міддлтон і принц Вільям розлучилися - всі подробиці (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Замість того, щоб оплакувати кінець серйозних стосунків, після розриву Кейт разом з матір'ю полетіла в Ірландію, а після повернення додому заглибилася в роботу і зайнялася спортом заради благодійності. Вільям вирішив згадати старі часи походом в клуб Махікі у центрі Лондона. Новини про їх розставання ще не встигли поширитися, але гості закладу в той вечір, напевно, здогадалися, що до чого — очевидці розповідали, що принц вилазив на стіл з криком "Я вільний!".

Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон і Вільям повідомили про важливу подію.

До цього ми писали, що брат Кейт Міддлтон вперше показав нову пасію.