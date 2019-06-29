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Петро Порошенко вшанував пам’ять Василя Сліпака на Личаківському цвинтарі

STYLERПерсони    29.06.2019 - 15:25
Петро Порошенко вшанував пам’ять Василя Сліпака на Личаківському цвинтарі
Порошенко вшанував пам'ять співака Василя Сліпака на Личаківському цвинтарі (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Петро Порошенко назвав Василя Сліпака символом нації

Петро Порошенко з дружиною Мариною у Львові на Личаківському цвинтарі вшанували пам’ять всесвітньо відомого українського оперного співака Василя Сліпака, який у травні 2015 року поїхав добровольцем на Донбас. Про це Петро Порошенко написав на свій сторінці у мережі Facebook.

Кулеметник Василь Сліпак загинув у бою в Бахмутському районі на Донеччині від кулі снайпера 29 червня 2016 року.

"Рівно три роки тому загинув Василь Сліпак. Сьогодні ми з Мариною та батьками Василя – Надією Василівною та Ярославом Володимировичем – на Личаківському цвинтарі біля могили їх сина. Ми поминаємо не просто Героя України, символа нації, ми поминаємо українця, який продемонстрував, який сильний український народ", – написав Петро Порошенко на свій сторінці у мережі Facebook.

 

Порошенко вшанував пам'ять співака Василя Сліпака на Личаківському цвинтарі (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Петро Порошенко подякував батькам Василя Сліпака за великого сина свого народу.

"Стоячи перед могилою Василя, ми обіцяємо, що зробимо все, щоб Україна була незалежною, європейською державою. Такою, про яку мріяв Василь, за майбутнє якої віддав життя. Низький уклін батькам Василя Сліпака, за те, що виховали великого сина свого народу, на прикладі якого виховуватимуться покоління українців", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко вшанував пам’ять Василя Сліпака на Личаківському цвинтарі

Порошенко вшанував пам'ять співака Василя Сліпака на Личаківському цвинтарі (скріншот: facebook.com/petroporoshenko)

Нагадаємо, що раніше у Порошенка пообіцяли жорстко реагувати на прояви реваншу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що партія Порошенка вимагає відкрити справу щодо підриву обороноздатності армії.

До цього Порошенко прокоментував скасування назв проспектів Бандери та Шухевича у Києві.

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